Оскар 2020: объявлены претенденты на лучший фильм года

Академия кинематографических искусств и наук США объявила, что на премию "Оскар" в этом году претендуют 344 художественных фильма. Среди них члены Академии выберут 10 номинантов, которых объявят 13 января 2020 года.

Чтобы получить право на участие в оскаровской гонке, фильмы должны попасть в коммерческий прокат в округе Лос-Анджелес до 31 декабря, длиться более 40 минут, демонстрироваться на 35-мм или 70-мм пленке или в соответствующем цифровом формате. Фильмы, которые не были выпущены в кинотеатрах, не подходят ни для одной из категорий "Оскара".

Список из 344 претендентов охватывает весь спектр жанров. В него вошли как студийные блокбастеры "Джокер", "Капитан Марвел" и "Мстители:Финал", так и инди-фильмы: "Паразиты", "Прощание" и "Последний черный в Сан-Франциско".

Кадр из фильма "Джокер"

Netflix в 2019 году выпустил рекордное количество потенциальных номинантов. В их числе "Брачная история", "Ирландец", "Два папы", "Меня зовут Долемайт", "Лапочка" и "Сиберг". Все они были выпущены в кинотеатрах перед трансляцией на стриминговой платфомре.

Кадр из фильма "Брачная история"

Среди вероятных номинантов также отметились "Однажды в Голливуде", детектив "Ножи наголо", военная драма "1917", мюзикл "Рокетмен", драма о сексуальных домогательствах "Скандал", биографическая картина "Харриет", экранизация классики "Маленькие женщины", сатира "Кролик Джоджо" и спортивная драма "Форд против Феррари". Есть в списке и грядущие релизы, такие как "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

Кадр из фильма "Ножи наголо"

Полный список претендентов доступен на сайте кинопремии. Церемония награждения премии "Оскар-2020" состоится 9 февраля 2020 года.

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