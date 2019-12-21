Как не испортить холодец: изучаем классический рецепт к праздникам

У многих хозяек с приготовлением холодца появляется одна и та же проблема - он выходит то слишком жидким, то слишком твердым, то в нем многовато жира... Как избежать этих ошибок? Очень просто. Нужно только следовать рецепту, который мы подготовили для вас в этом материале.

Для приготовления правильного холодца вам понадобятся следующие ингредиенты: свиные уши (2 шт.), свиные ножки (2 шт.), курица (2 кг), лук (2 шт.), морковь (3 шт.), лавровый лист (4 шт.), перец черный горошком (8 шт.), соль, чеснок и вода (по вкусу). И обязательно хрен для подачи.

Шаг 1: Мясо нужно замочить в холодной воде с небольшим количеством уксуса на 1 час.

Шаг 2: Мясо и курицу почистить, убрать все лишнее, тщательно промыть. Овощи нужно помыть и нарезать на крупные куски.

Шаг 3: Залить мясо и птицу водой в глубокой кастрюле и отправить вариться на очень медленном огне 6 часов. Пенку с поверхности нужно периодически снимать.

Шаг 4: За час до окончания варки нужно положить в бульон овощи и специи.

Шаг 5: Теперь из будущего холодца нужно достать лавровые листы, морковь и лук. Если хотите, морковь можно мелко нарезать и оставить.

Шаг 6: Теперь холодец нужно остудить. Когда все остыло, переложите все мясо в отдельные емкости для будущего блюда.

Шаг 7: Процедите бульон, добавьте в него несколько зубчиков раздавленного чеснока, перемешайте.

Шаг 8: Залейте бульоном мясо и отправьте холодец в холодильник на всю ночь.

Шаг 9: Готовый холодец следует подавать с хреном. Также вы можете украсить его зеленью или кусочком лимона.

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