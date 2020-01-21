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Художник показал, как может выглядеть малыш Джабба Хатт, и о бэби-Йоде тут же забыли

Перетянуть на себя внимание прежде не удавалось ни бэби-Сонику, ни маленькому Чубакке

вторник, 21 января 2020, 14:13
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Казалось, восхищениям вокруг бэби-Йоды, персонажа сериала "Мандалорец", не будет ни конца ни края. Малыш-будущий Гранд-мастер Ордена джедаев получился настолько успешным, что тут же стал топовым мемом ушедшего года. И перетянуть на себя внимание не удавалось позже ни бэби-Сонику, ни маленькому Чубакке.

А вот художнику и 3D-дизайнеру Леонардо Вити удалось. Точнее говоря, его малышу Джаббе Хатту. Креативщик предположил, как громадный слизнеподобный инопланетянин мог выглядеть в детстве, и тут же воплотил свои мысли в 3D-модель.

Фото: instagram.com/leovitiart

Самое забавное в этой ситуации, что Вити нарисовал Джабба Хатта еще в ноябре прошлого года, но по каким-то причинам его персонаж остался незамеченным. На этой неделе фотография художника облетела соцсети и фан-сайты, а также принесла его автору немалое количество новых подписчиков. Еще бы, только взгляните на это!

Фото: instagram.com/leovitiart

Фото: instagram.com/leovitiart

В комментариях фолловеры художника нарекли бэби-Джабба Хатта новым главным милахой во вселенной Star Wars. Некоторые выразили желание увидеть такого персонажа в новых фильмах.

  • Читайте также на theLime, как на улице нашли котенка, который выглядит точно как маленький Йода. Лишь за несколько часов в клинику поступило более 100 звонков желающих приютить его.
  • А вот история о том, как владелец 17 такс сделал идеальное рождественское фото своих собак. Креативный хозяин не пожалел времени и порадовал соцсети коллективным портретом своих питомцев.

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