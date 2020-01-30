На 80 году жизни умерла актриса комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

В Москве на 80 году жизни скончалась бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, сыгравшая эпизодические роли в серии комедийных фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965) Леонида Гайдая.
Как пишет РИА "Новости", последние время актриса проживала в Москве, куда ее в 2011 году перевез из Липецка сын. О смерти Агеевой сообщила директор местного драмтеатра Галина Кулешова.
Подробности смерти актрисы остаются неизвестными. По некоторой информации, Агеева долгое время боролась с болезнью. Смерть наступила 28 января, однако некоторое время эта информация не разглашалась. Сейчас же семья Агеевой готовится к церемонии прощания, которая также состоится в столице.
Помимо серии фильмов Гайдая за годы карьеры в театре и кино Светлана Агеева сыграла в фильмах "Увольнение на берег", "Совесть", "Я купил папу" и других.
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