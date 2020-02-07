Тест-игра: кто из икон кино до сих пор не получил свой "Оскар"

Уже в это воскресенье, в ночь на 10 февраля, американские киноакадемики проведут 92-ю ежегодную церемонию вручения премий "Оскар" и отметят почетными наградами лучшие, по их мнению, достижения в индустрии этого года.

За время существования премии актерам, режиссерам, операторам, композиторам и всем другим причастным к созданию кино раздали более тысячи статуэток. И всякий раз решения Академии вызывали споры, ведь всенародное признание еще не сулит той или иной звезде награду. Так, например, Леонардо Ди Каприо получил свой первый "Оскар" лишь в 2016 году за роль в фильме "Выживший", а Мерил Стрип была номинирована на премию рекордный 21 раз, но в итоге хранит дома лишь три "золотых человечка". В ожидании воскресенья theLime предлагает читателям пройти любопытный тест и ответить, кто из икон кино до сих пор не удостоился поощрения академиков.

Напомним, старт 92-й церемонии "Оскар-2020" запланирован на 03:00 по киевскому времени. За главными событиями этого вечера в Лос-Анджелесе следите на страницах theLime.

В этом году за "Оскар" в категории "Лучший дизайн костюмов" посоревнуются фильмы "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Джокер" и "Однажды в Голливуде". Мы вспомнили 7 культовых картин-лауреатов премии с потрясными костюмами.

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