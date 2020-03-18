Объявлены номинанты премии "Золота Дзиґа" - в лидерах драма "Додому" и комедия "Мої думки тихі"

Уже 28 апреля украинские академики проведут 4-ю национальную кинопремию "Золота Дзиґа" и раздадут статуэтки за лучшие достижения в области кинематографа. Что правда, в свете последних событий с эпидемией коронавируса, церемония пройдет в режиме онлайн.

В этом году статуэтки вручат в 23 номинациях, среди которых есть и две новых - "Открытие года" и "Лучшие визуальные эффекты". Лидерами по числу номинаций стали драма Наримана Алиева "Додому" (11), комедия Антонио Лукича "Мої думки тихі" (9), мюзикл Елены Демьяненко "Гуцулка Ксеня" (9), драма Романа Бондарчука "Вулкан" (8) и приключенческий "Захар Беркут" Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна (8). theLime публикует список главных номинаций и номинантов.

Лучший фильм:

"Вулкан"

"Гуцулка Ксеня"

"Додому"

"Мої думки тихі"

"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"

Лучшая режиссерская работа:

Алиев Нариман ("Додому")

Бондарчук Роман ("Вулкан")

Лукич Антонио ("Мої думки тихі")

Лучший сценарий:

Кальченко Валерия, Лукич Антонио ("Мої думки тихі")

Никитюк Марыся, Алиев Нариман ("Додому")

Тютюннык Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман ("Вулкан")

Лучшая операторская работа:

Ильков Вадим ("Вулкан")

Король Юрий ("Захар Беркут")

Фурса Антон ("Додому")

Лучшая женская роль:

Витовская-Ванца Ирма ("Мої думки тихі")

Дейлик Кристина ("Вулкан")

Лущик Варвара ("Гуцулка Ксеня")

Лучшая мужская роль:

Лидаговский Андрей ("Мої думки тихі")

Сеитаблаев Ахтем ("Додому")

Степанский Сергей ("Вулкан")

Лучший документальный фильм:

"Людина з табуретом"

"Панорама"

"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"

Всего же на участие в премии было подано 88 фильмов, в их числе: 17 полнометражных игровых картин, 31 игровая короткометражка, 20 документальных, 1 полнометражный анимационный фильм и 19 короткометражных. В так называемый шорт-лист вошли 28 картин-претендентов.

Ранее из-за коронавируса антипремии "Золотая малина" также раздали онлайн. Избежать очередной славы Тому Хуперу и его "Кошкам" не удалось.

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