10 спонтанных импровизаций в советском кино, которые стали шедеврами

Знаете ли вы, что многие любимые моменты из различных старых фильмов на самом деле не были прописаны в сценарии? А во многих случаях именно так оно и есть. В этом материале мы расскажем вам о сценах, которые актеры знаменитых советских кинолент сами придумали прямо во время съемок.

Начнем с фильма "Москва слезам не верит". Трогательный эпизод, в котором персонаж Бориса Сморчкова знакомит свою возлюбленную с родителями, придумала сама актриса Раиса Рязанова. А точнее, она внесла в него главную изюминку. Когда звучит фраза: "Знакомьтесь, это Тоня", актриса смущенно улыбается и утыкается носом в плечо своему коллеге по площадке. Это чистая импровизация, ведь этого момента не было в сценарии изначально.

"Ирония судьбы, или С легким паром!". Юрий Яковлев на съемочной площадке этого фильма дал волю своей фантазии. И это принесло свои плоды. Например, подарило его герою Ипполиту бессмертную шутку про заливную рыбу. Также полной импровизацией стала фраза нетрезвого Ипполита в душе - "О, тепленькая пошла!". Смешнее всего то, что актер действительно удивился появлению теплой воды в павильоне "Мосфильма", поэтому этот эпизод был абсолютно искренним.

Юрий Яковлев вообще частенько отличался умением импровизировать. Например, именно благодаря этому умению в кинофильме "Иван Васильевич меняет профессию" появился эпизод, в котором царь эмоционально слушает песню Владимира Высоцкого. Режиссеру картины Леониду Гайдаю очень понравилось выражение лица, с которым Яковлев слушал музыку в перерывах, не снимая игровой костюм. И он решил включить это в фильм. Также импровизацией была фраза "Танцуют все!", сказанная во время царского пира. Когда Юрий неожиданно выкрикнул ее, рассмеялась вся съемочная группа.

В фильме "Берегись автомобиля" есть момент, когда Юрий Деточкин широко улыбается, снимает шляпу и пронзительно глядит через стекло троллейбуса на свою возлюбленную. Однако, этого момента не было в сценарии. И получился он совершенно случайно, просто из-за того, что Деточкин не расслышал команду режиссера, но решил все равно продолжить игру.

В фильме "Место встречи изменить нельзя" отличились сразу несколько актеров. Иван Бортник, который сыграл персонажа второго плана, бандита по имени Промокашка, смог покорить зрителей, несмотря на небольшое количество экранного времени. А все потому, что реплику "Собака лаяла на дядю фраера" он придумал сам во время съемки. Также он решил дать волю импровизации, и в момент съемки эпизода с задержанием вдруг затянул блатную песню.

Также выделилась и актриса Лариса Удовиченко. Она действительно не знала, как пишется слово "Облигация". И почему-то решила признаться в этом прямо во время съемки эпизода. А Владимир Высоцкий, не долго думая, подыграл девушке, в результате чего на свет появился один из самых смешных отрывков киноленты.

В фильме "Мимино" Фрунзик Мкртчян импровизировал практически все время. Многие знаменитые фразы были придуманы им на ходу. Например, "Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь", "Я так хохотался!", "Ты и она - не две пары в сапоге".

Настоящим гением импровизации считали актера Андрея Миронова. Он постоянно выдумывал что-то на съемках. Одной из самых ярких реплик, которые Миронов выдал экспромтом в кадре, стала легендарная фраза из "Бриллиантовой руки: "Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет! Руссо туристо! Облико морале! Ферштейн?".

Настоящий кладезь экспромтов - фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Например, в сцене, где Трус произносит слова: "Жить, как говорится, хорошо!", никто не ожидал, что актер Юрий Никулин добавит фразу: "А хорошо жить - еще лучше!".

И, конечно же, нельзя оставить без внимания несколько других гениальных импровизаций Никулина в "Приключениях Шурика". В одном из эпизодов он должен был испугаться скелета, но вместо этого решил засунуть ему палец в рот, и это получилось очень смешно. Также именно Никулин придумал момент, в котором его героя ранят рапирой и попадают в бутылку вина, скрытую под одеждой.

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