Умер композитор, чья музыка пугала нас в "Сиянии", "Экзорцисте" и фильмах Дэвида Линча

Кшиштоф Пендерецкий, чья музыка звучала в фильмах Стэнли Кубрика, Дэвида Линча, Альфонсо Куарона и Мартина Скорсезе, скончался в Кракове в возрасте 86 лет. Признанный польский композитор и дирижер умер после продолжительной болезни, пишет издание The Hollywood Reporter.

Фото: fakt.pl

Точная причина смерти Пендерецкого неизвестна. После того, как у его сиделки диагностировали Covid-19, композитору также сделали тест, результат которого оказался отрицательным. Семья сообщает, что у Пендерецкого был "длительный и серьезный недуг".

Музыкальная карьера Кшиштофа Пендерецкого началась в 1959 году. За свою долгую творческую жизнь он получил множество наград, в том числе четыре "Грэмми" (последний раз - в 2016 году). Музыка Пендерецкого была адаптирована для саундтреков к фильмам "Экзорцист" (1973), "Сияние" (1980), "Дикие сердцем" (1990), "Внутренняя империя" (2006), "Дитя человеческое" (2006), "Остров проклятых" (2010), сериалу "Твин Пикс" (2017).

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