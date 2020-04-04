Хит Леджер и его Джокер: как создавали самого успешного злодея киновселенной DC

4 апреля родился знаменитый актер и один из лучших исполнителей роли легендарного Джокера, красавчик Хит Леджер. В этот день ему исполнился бы 41 год, но в январе 2008 года парня нашли мертвым в его собственной квартире. Экспертиза установила, что причиной смерти стала острая интоксикация из-за совместного действия болеутоляющих, снотворных препаратов и транквилизаторов. Ко дню рождения Леджера мы решили рассказать вам, как создавался его знаменитый Джокер.

Леджер был невероятно перспективным актером. Однако, при жизни он успел номинироваться на "Оскар" только однажды. После смерти ему присудили несколько престижных наград, в том числе "Оскар" и "Золотой глобус" за работу в картине "Темный рыцарь". Именно там он сыграл Джокера, и до сих пор многие поклонники вселенной DC считают это исполнение одним из лучших.

К работе над ролью Хит подошел основательно. В отличие от других актеров, сыгравших этого непростого персонажа, Хит обошелся практически без грима и костюмов. Весь образ Леджер создавал только благодаря выразительной мимике и виртуозной актерской игре.

Интересно, что режиссер картины Кристофер Нолан категорически не хотел брать на эту роль никого, кроме Леджера. Он сам предложил парню сыграть злодея. А на вопрос: "Почему?" ответил: "Хит, как и Джокер, ничего не боится".

Для подготовки к роли Леджер изолировал себя от мира на 43 дня. Он изучал своего персонажа, тренировал его голос, движения, смех. Также актер старался перенять манеру поведения Алекса ДеЛарджа, главного злодея из фильма "Заводной апельсин", и Сида Вишеса из скандальной музкальной группы Sex Pistols.

Джек Николсон, который ранее играл Джокера, был очень огорчен, что его роль передали другому актеру. В разговоре с Хитом он даже предупредил молодого парня, что это слишком коварный и сложный персонаж для новичка. Однако, Николсон ошибся, ведь Хит справился с задачей блестяще.

Чтобы сделать свой голос действительно жутким, Леджер тренировал тембр, пробовал разную высоту и громкость, и даже брал уроки чревовещания.

Он специально спал всего по несколько часов в день, чтобы чувствовать себя так же, как его герой - измотанным, злым, нервным. К сожалению, именно бессонница однажды стала одной из причин смерти актера. Ведь в его организме, помимо прочих веществ, нашли также и снотворные препараты.

Во время подготовки к роли Хит вел дневник от лица Джокера. Туда он вклеивал вырезки из газет с жуткими новостями, жестокие сцены из комиксов про Бэтмена, игральные карты и фото клоунов.

Свой грим актер придумал сам. Сначала он просто начал приходить на площадку в нарочито неряшливом виде и со странным макияжем. Ну а после гримеры просто немного доработали общую картинку.

В фильме немало моментов, в которых Леджер импровизировал. Например, его коронные апплодисменты Гордону не были прописаны в сценарии. Парень настолько вжился в свой образ, что сделал это, совершенно не задумываясь.

Говорят, что в сцене, где Бэтмен бьет Джокера, актер Кристиан Бейл лупит Леджера по-настоящему. Якобы, Хит настоял на таком приеме, чтобы все в кадре было максимально живым и реалистичным.

"Темный рыцарь" с Леджером в роли Джокера собрал в прокате более 1 миллиарда долларов, и заработал награды "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и Премию Гильдии киноактеров. Критики сошлись на мнении, что все эти достижения были бы невозможны без игры Хита Леджера. Также Хит, хоть и посмертно, стал первым актером, который получил "Оскар" за роль супергероя из комиксов.

В начале марта канал СТБ представил новый сериал "Спіймати Кайдаша". Сценарий Натальи Ворожбит отдаленно основан на повести "Кайдашева сім’я" Ивана Нечуй-Левицкого и поднимает проблему отношений родителей и детей, затрагивает и тему недосказанностей между соседями. Вскоре после премьеры theLime поинтересовался, как с этим складывается у его актеров - Тараса Цымбалюка, Антонины Хижняк и Григория Бакланова.

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