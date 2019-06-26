Международный фестиваль джаза и именины Дмитрия: какой праздник 26 июня

26 июня 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Дмитрия и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Международный фестиваль джаза

25 июня в Монреале проводится одно из крупнейших мероприятий мировой музыки - Международный фестиваль джаза. Это событие отмечается там каждый год уже 40 лет подряд.

Фестиваль в Монреале занесен в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший в мире. Ежегодно в нем принимают участие около 2000 музыкантов из 20 разных стран. А количество туристов, которые в этот день посещают город, вообще трудно подсчитать. По некоторым данным, за последние годы их число выросло до 2 миллионов человек.

Празднование длится около 10 дней. За это время на основных 20-и профессиональных площадках проводится более 500 концертов. Это мероприятие уже стало своего рода визитной карточкой Монреаля и одной из его основных достопримечательностей. Каждый проведенный джазовый фестиваль приносит в казну миллионы долларов.

Родились в этот день

Уильям Кельвин, британский физик и механик, Том Паркер, американский импресарио голландского происхождения, менеджер Элвиса Пресли, Виталий Куценко, украинский дирижер, Крис Айзек, американский поп-певец, Пол Томас Андерсон, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, Гару, канадский певец и актер, Ариана Гранде, американская актриса кино, телевидения и озвучивания, певица, композитор, автор песен и фотомодель.

Именины

Александра, Анна, Александр, Андрей, Даниил, Иван, Савва, Яков, Ян.

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