День Конституции и именины Михаила: какой праздник 28 июня

28 июня 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Михаила и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День Конституции Украины

28 июня в нашей стране отмечается важный государственный праздник - День Конституции. Дата его празднования выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1996 году была принята Конституция Украины.

Интересно, что это торжество является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции. Статья 161 гласит: "День принятия Конституции Украины является государственным праздником - Днем Конституции Украины".

Каждый год в этот день во всех городах страны проводятся торжественные мероприятия. Также украинцам в честь праздника дают дополнительный выходной. Так как День Конституции в 2019 году выпадает на пятницу, наши граждане получают сразу три выходных подряд - с 28 по 30 июня включительно.

Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе:

Родились в этот день

Мел Брукс, американский кинорежиссер, киноактер, комик, Артем Карапетян), российский актр театра и кино, сценарист, "король дубляжа", Олег Фиалко, украинский кинорежиссер и сценарист, Анни Дюпре, французская актриса и писательница.

Именины

Август, Августин, Григорий, Ефрем, Кассиан, Лазарь, Михаил, Модест, Семен, Федор.

Читайте также гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.