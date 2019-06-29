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День Петра и Павла и именины Константина: какой праздник 29 июня

Какие праздники отмечают 29 июня

суббота, 29 июня 2019, 08:00

29 июня 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Константина и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День святых апостолов Петра и Павла

29 июня католическая церковь отмечает важный праздник - День святых апостолов Петра и Павла. У западных христиан Петр и Павел особо почитаются как ученики Иисуса Христа, которые после смерти и воскресения Христа начали проповедовать и распространять учение Евангелия.

Изначально праздник установили в Риме, где епископы по учению Западной Церкви считаются преемниками апостола Петра. Позже традиция распространилась и по другим христианским странам. Православная церковь также чествует апостолов Петра и Павла, но делает это в другую дату, 12 июля.

Про сказанию, оба апостола приняли мученическую смерть за свою веру. Более того, это произошло в один и тот же день. Павел был обезглавлен, а Петр распят. Он считал, что недостоин быть распятым на кресте, как Спаситель. Поэтому его, по собственной воле, распяли вниз головой. Петра погребли на Ватиканском холме, над местом его захоронения в настоящее время расположен главный алтарь собора святого Петра.

Родились в этот день

Альберт Хирш, австрийский народный композитор, поэт, певец, актер, режиссер и драматург, Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик, Лерой Андерсон, американский композитор, соединивший джаз с классикой, Сосо Павлиашвили, российский и грузинский эстрадный певец, композитор, актер, Николь Шерзингер, американская певица, актриса, танцовщица, автор песен, фотомодель.

Именины

Моисей, Никифор, Тихон, Ефрем, Михаил, Константин, Петр, Эдита, Эмма.

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