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День китов и дельфинов и именины Антона: какой праздник 23 июля

Какие праздники отмечают 23 июля

вторник, 23 июля 2019, 08:00
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23 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Антона и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Всемирный день китов и дельфинов

Каждый год 23 июля по всему миру отмечается День китов и дельфинов. Эта дата является скорее не праздником, а напоминанием о том, что эти виды нуждаются в охране.

В 1986 году Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел. Он действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Но люди все равно продолжают охотиться на этих созданий.

Отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков - еще одна огромная угроза, ведь морские млекопитающие плохо размножаются в неволе. Популяция дельфинов и китов с каждым годом уменьшается и скоро может достичь критической отметки. Именно поэтому так важно напоминать обществу о необходимости сберечь эти виды и не позволить им исчезнуть с нашей планеты навсегда.

Родились в этот день

Франческо Сфорца, основатель династии правителей Милана, Моника Левински, американка, участница секс-скандала, едва не приведшего к импичменту президента США, Дэниел Рэдклифф, британский актер театра и кино, исполнитель роли Гарри Поттера.

Именины

Александр, Аполлон, Даниил, Георгий, Егор, Нестор, Петр, Степан, Антон.

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