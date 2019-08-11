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Компот из персиков на зиму: простой рецепт витаминного напитка

Существует заблуждение, что закрывать компот из персиков тяжело и очень долго

воскресенье, 11 августа 2019, 06:02
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Существует популярное заблуждение, что закрывать компот из персиков - любимый напиток на зиму - тяжело и очень долго. На самом же деле существуют рецепты, которые не требуют так много времени или каких-то особенных познаний в кулинарии. И сегодня мы расскажем об одном из них.

Да, компот из персиков закрывать явно сложнее, чем даже сделать вино из черной смородины. Зато эти несколько часов труда на кухне принесут вам витаминный и вкусный напиток, который будет незаменимым в холодный сезон. Открываете банку - а в ней лето. К тому же еще и целые персики. Сочные. Душистые. Вкусно звучит? Давайте-ка посмотрим, что для этого необходимо.

Ингредиенты для приготовления компота, как вы уже могли догадаться, нужны простейшие. Это вода (2 литра), сахар (450 г) и, собственно, сами персики (1,5 кг или до 15 штук).

Для приготовления компота нам необходимо выполнить всего 4 последовательных шага.

Шаг 1: Хорошо моем наши персики и плотно вкладываем их в банки (утрамбовывать не стоит, важно персики не помять и сохранить неповрежденными, иначе они могут испортиться).

Шаг 2: Банки лучше сразу разместить в то место, где они после закатывания будут оставаться укутанные одеялом в течение суток. Если вы их размещаете на полу, постелите под низ одеяло. Итак, наливаем в банки кипяток, прикрываем крышками. Оставляем так на 20 минут, после чего всю воду из банок аккуратно сливаем в кастрюлю. Персики по-прежнему оставляем в банках.

Шаг 3: Кастрюлю ставим на плиту и полученную жидкость доводим до кипения. В это время в каждую банку с персиками насыпаем сахар.

Шаг 4: Снова заливаем банки кипятком и на этот раз уже закатываем. Тщательно укутываем и так даем банкам остыть. Минимум этот процесс займет сутки, а лучше подержать и два дня.

Вот и все. На этом этапе ваш компот из персиков будет готовым. Банки стоит спрятать и хранить в прохладном и темном месте, куда не проникает солнце. Ну а в качестве бонуса смотрите полезное видео с рецептом приготовления компотов в домашних условиях.

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