Квашеная капуста на зиму: простой пошаговый рецепт любимой закуски

Квашеная капуста - очень знаменитая закуска. Ее любят не только в Украине и ближайшем зарубежье, но и в Европе, Азии и Америке.

Интересно, что квашеная капуста богата витаминами А, В, С, К и U. Поэтому она благотворно влияет на иммунную систему, препятствует преждевременному старению и регулирует пищеварение. Говорят, что квашеная капуста с подсолнечным маслом даже способна обеспечить профилактику язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Ну а чтобы приготовить это лакомство на зиму достаточно выполнить несколько несложных шагов. Итак, начнем.

Для приготовления нам потребуются простые ингредиенты: капуста белокачанная (1,6 кг), морковь (100 г), соль (2 ст. л.), сахар (1 ст. л.), вода (1 л.).

Шаг 1: Воду нужно довести до кипения и дать ей остыть.

Шаг 2: Добавить в воду соль и сахар, перемешать все до полного растворения.

Шаг 3: Капусту и морковь нужно помыть и нашинковать. После смешать их между собой.

Шаг 4. Часть получившейся массы нужно положить в банку и хорошенько утрамбовать. Затем добавить еще часть, и продолжать так до тех пор, пока банка не наполнится.

Шаг 5. Залить все рассолом и закрыть крышкой.

Шаг 6: Банку стоит поставить в миску, так как по мере брожения рассол будет вытекать.

Шаг 7: Оставить все бродить на 3 дня. После чего открыть банку, проткнуть капусту деревянной палочкой в нескольких местах и дать ей постоять еще 6 часов.

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