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Что ужинать, чтобы не поправляться: 5 полезных идей

Простые и полезные варианты перекуса на вечер

четверг, 17 октября 2019, 07:00
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Ужин - очень важная часть суточного рациона. Но нужно помнить, что далеко не все продукты годятся для этого приема пищи. Особенно в том случае, если вы следите за фигурой и состоянием своего здоровья.

Первое правило здорового ужина: никакой вредной еды. Это значит, что нужно исключить сладости, мучные продукты, острое, жареное и слишком соленое. Итак, рассмотрим варианты вкусного ужина, который не только не навредит вашему организму, но и улучшит его состояние.

Отварное куриное мясо с овощами

Этот вариант хорошо подойдет для тех, кто успевает хорошенько проголодаться к вечеру. Отварная курица богата белками и содержит минимум углеводов, поэтому легко переваривается, не создавая ощущения тяжести и не перегружая организм. Овощи хорошо дополнят такой ужин витаминами.

Творог и йогурты

Это самый простой вариант, так как он совсем не требует готовки. В любой творог или йогурт можно добавить ягоды, сухофрукты, мед, нежирную сметану. Также можно сделать соленый вариант подобного перекуса. Для этого в творог нужно добавить зелень, немного соли, тертый сыр или свежие овощи.

Смузи

Если вы не любитель покушать вечером, вам отлично подойдет этот легкий и полезный перекус. Для вечернего смузи хорошо годятся любые ягоды, яблоки, цитрусовые, арбуз, абрикосы, ананасы. Смешивать их лучше всего с нежирным йогуртом.

Салаты

Для вечернего салата стоит выбирать легкие и полезные продукты. Салаты с майонезом, картофелем, кукурузой и жирной рыбой для ужина не подходят. Что же остается? Свежие огурцы, помидоры, зелень, сыр, сладкий перец, капуста. В качестве заправки можно использовать оливковое масло или небольшое количество соевого соуса.

Яйца

Еще один вариант достаточно плотного, но при этом не слишком тяжелого перекуса вечером - яйца. Но только не в жареном виде. Вареные яйца могут быть свареными вкрутую или всмятку. С ними можно съесть овощной салат, легкий тост из зернового хлеба без масла или кусочек отварного мяса. А в качестве напитка отлично подойдет травяной чай.

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