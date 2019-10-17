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Ватикан представил первые смарт-четки: перекрестись и активируй

С помощью новой разработки в Ватикане надеются привлечь к церкви молодежь

четверг, 17 октября 2019, 12:38
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Всемирная сеть молитвы Папы Римского в Ватикане презентовала первые электронные смарт-четки eRosary, которые выполняют функции smart-часов и обычных молитвенных четок.

Аксессуар можно синхронизировать с мобильным приложением Ватикана Click to Pray ("Кликай и молись"). Сам браслет состоит из десяти бусин и креста с чипом, который собирает данные о его владельце. Активировать Click to Pray можно просто перекрестившись. Так владелец четок открывает доступ к аудиогиду, эксклюзивным изображениям и персонализированному контенту приложения.

Стоимость уникального аксессуара - $110 (2,7 тыс. грн). Как пишет Vatican News, с помощью новой разработки там надеются привлечь к церкви молодежь.

Сам же браслет разработала компания Acer. Раньше она уже производила похожие четки, но для буддистов - их предназначение заключалось в подсчете мантр во время молитвы.

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