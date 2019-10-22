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Тертый пирог с ягодной начинкой: простой рецепт десерта из детства

Как приготовить простое и вкусное угощение

вторник, 22 октября 2019, 07:00
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Многие из нас помнят тертые пироги с самого детства. И это не удивительно, ведь приготовить такое угощение к чаю очень просто. Также этот рецепт не требует большого количества продуктов.

Такой пирог можно как просто подать к чаю, так и украсить им праздничный стол или даже отнести к кому-то в гости. Ведь он не только очень вкусный, но еще и выглядит красиво и аппетитно. Ну а главная прелесть тертого пирога - простота его приготовления. Итак, начнем.

Для тертого пирога с ягодной начинкой нам понадобятся следующие ингредиенты: маргарин (250 г), сахар (250 г), яйцо куриное (1 штука), пшеничная мука (400 г), гашеная сода (половина чайной ложки), соль (щепотка), ванилин (на кончике ножа) вишня или другие ягоды (540 г), лимонный сок (1 ч. л.), ликер "Амаретто" (1 ст. л., можно заменить коньяком или другим крепким ароматным алкоголем), мята сушеная (1 ч. л.) крахмал (1 ст. л.).

Шаг 1: Яйца взбиваем с солью до густой пены.

Шаг 2: Аккуратно всыпать половину сахара, продолжая помешивать. Взбивать до полного растворения.

Шаг 3: Добавить в смесь соду и ванилин, перемешать.

Шаг 4: На стол высыпать муку (300 г) и натереть сверху холодный маргарин.

Шаг 5: В центре муки сделать небольшую ямку, влить в нее яичную смесь и замесить тесто.

Шаг 6: Разделить тесто на две части. Убрать обе части в холодильник на 30 минут.

Шаг 7: Ягоды высыпать в разогретую сковороду, добавить к ним оставшийся сахар и тушить около 15 минут, постоянно помешивая.

Шаг 8: Добавить в начинку лимонный сок, ликер и мяту. Перемешать и всыпать в смесь крахмал. Варить до загустения и дать остыть.

Шаг 9: Одну часть теста раскатать в лист толщиной около 0,5 см, положить лист на противень, смазанный маслом и присыпанный мукой. Выложить начинку, сверху натереть на крупной терке вторую часть теста.

Шаг 10: Отправить пирог в духовку на 20-25 минут при температуре 180-200 градусов. Дать пирогу остыть и только после этого нарезать на кусочки и подавать к столу.

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