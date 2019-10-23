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28 лет вместе: звезда сериала "Секс и город" раскрыла секрет счастливого брака

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик не расстаются с 1991 года

среда, 23 октября 2019, 16:50
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Сара Джессика Паркер, сыгравшая Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс и город", раскрыла секрет своего счастливого брака с актером Мэттью Бродериком. Выступая в австралийском телешоу "Проект", 54-летняя звезда призналась: "Мне очень нравится мой муж! Мы вместе уже 28 лет, и он мне действительно очень нравится!"

Актриса не стала скрывать, что у супругов бывают размолвки. Но даже неприятные моменты не могут разочаровать ее в супруге.

"Я могу быть раздражающей, и знаете, бывают случаи, когда он меня раздражает. Но это делает его интересным", - сказала она.

Паркер и Бродерик поженились в 1997 году, но встречаться начали в 1991-м, после расставания актрисы с Робертом Дауни-младшим.

Сара надеется, что совместная работа с 57-летним Мэттью над предстоящим бродвейским спектаклем "Plaza Suite" Нила Саймона не помешает их браку.

"Мне он нравится, и я восхищаюсь им. Надеюсь, что наш брак выдержит этот эксперимент", - сказала она.

Также актриса рассказала, что она и Мэттью полны решимости дать своим 10-летним дочерям-близнецам Марион и Табите и 16-летнему сыну Джеймсу нормальное детство, потому семья живет вдали от шума и суеты Голливуда.

"Мы очень хотим, чтобы наши дети жили своей жизнью, - сказала она. - Нам нравится жить в городе, где мы выходим из дома и присоединяемся ко всем членам сообщества, знаем людей в продуктовых магазинах, заботимся о соседях и наших местных предприятиях".

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