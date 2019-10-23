Грибы-зонтики на зиму: простой рецепт сезонной закуски

Закуски из грибов очень популярны в нашей стране. Их можно увидеть практически на любом праздничном столе. Но как заготовить грибы на зиму самостоятельно, чтобы перед новогодними праздниками не нужно было искать их на пустеющих полках магазинов? Очень просто!

Грибы-зонтики очень популярны в Японии, Индии, Турции и на Кубе. И не просто так, ведь они содержат жиры, белки, кальций, фосфор, железо, магний и калий. Закуска из таких грибов получится не только вкусной, но и полезной для организма.

Для приготовления грибов-зонтиков на зиму нам понадобятся следующие ингредиенты: грибы-зонтики (2 кг), вода (800 мл), соль (1 ст. л.), лимонная кислота (1 ч. л.), сахар (4 ч. л.), уксус (1 ст. л.), перец душистый и черный (по 5 горошин), лавровый лист (4 шт.), зерна укропа (1 ч. л.).

Шаг 1: Грибы почистить, нарезать небольшими кусочками и промыть в холодной воде.

Шаг 2: Добавить соль и варить грибы в эмалированной кастрюле до тех пор, пока они не опустятся на дно. Важно постоянно помешивать жидкость и снимать пенку.

Шаг 3: Переложить грибы в дуршлаг, чтобы с них стекла вся жидкость.

Шаг 4: Воду, соль, лимонную кислоту и сахар тщательно смешать и поставить на огонь. Довести до кипения, добавить лавровый лист, зерна укропа, перец и уксус и довести до кипения еще раз.

Шаг 5: Грибы разложить в банки, залить маринадом, оставив немного места сверху.

Шаг 6: Закрыть банки металлическими крышками.

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