А не врет ли реклама: 7 вредных продуктов, которые называют полезными

Мы привыкли думать, что для здоровья и хорошей фигуры нужно есть определенные продукты. Например, йогурты, фрукты, орехи и сухофрукты. Но что если все это время экраны телевизоров и полосы газет вас обманывали, и эти продукты несут только вред?

На самом деле, где-то так оно и есть. Конечно, нельзя сказать, что йогурт по своей "вредности" похож на МакДональдс. Но и его чудодейственные и исключительно полезные свойства сильно преувеличены. Итак, начнем.

Йогурты

Раз уж мы о них упомянули, с них и начнем. Многие думают, что это отличный источник кальция, пробиотиков и других веществ, которые улучшают состояние кожи и волос и нормализуют пищеварение. В какой-то степени это верно. Но проблема в том, что мы часто выбираем кисломолочные продукты с низким содержанием жира. А кальций и некоторые витамины без необходимого количества жиров просто не усваиваются организмом. Выходит, что сахар и всякие добавки из йогурта мы получаем, а полезные вещества пролетают мимо. Оптимальный уровень жирности молочных продуктов (если вы хотите получить от них пользу) - 5-9 процентов.

Мюсли и хлопья

В рекламе показывают, что это лучший вариант завтрака, ведь он богат клетчаткой, витаминами, минералами и наполнит вас энергией на весь день. Так ли это? Частично. Энергия действительно появится, ведь крупы, масла, сахар и фруктовые добавки, которые содержатся в хлопьях, это сплошные углеводы. А углеводы = энергия. Но есть и проблема, ведь это быстрые углеводы. После них вы очень быстро проголодаетесь снова. Также они негативно влияют на фигуру. Ну а людям с сахарным диабетом они вообще противопоказаны.

Сухофрукты

Сами по себе сушеные фрукты нельзя назвать чем-то вредным. Хоть и полезных свойств они сохраняют в себе крайне мало. Но вот те красивые сухофрукты, которые мы покупаем в магазине - настоящее зло. Почему? Очень просто: для того, чтобы фрукты сохраняли красивый цвет, были сладкими и выглядели как в рекламе, их обрабатывают в сахарном сиропе. Нередко с добавлением ароматизаторов и красителей. Ясное дело, что такой продукт никак не может быть диетическим и полезным. Это ведь уже скорее конфета, чем что-то натуральное.

Орехи

Если у вас нет склонности к аллергиям, вы не страдаете от высыпаний, покраснений и прочих кожных неприятностей, вы не худеете и не жалуетесь на давление - можно смело продолжать есть орехи хоть каждый день. Но важно помнить, что идеальная суточная доза - всего 5-6 орешков в сутки. Людям, у которых бывают аллергические реакции и прочее, перечисленное выше, стоит отказаться от этих продуктов. Особенно от арахиса, он сильнее других орехов провоцирует появление высыпаний на лице.

Магазинные соки

Как бы ни пытались производители убедить вас, что в пакете только фрукты и ничего кроме фруктов, скорее всего, это вранье. Свежие соки полезны, но в магазинных имеются консерванты, сахар, красители и усилители вкуса. Все это не несет большого вреда организму, но и пользы оказывает очень мало.

Заменители сахара

Многие думают, что при похудении нужно обязательно заменять сахар специальными маленькими таблеточками. Тут мы должны вас разочаровать - это мало того, что не работает, так еще и действует в обратную сторону. Дело в том, что заменители сахара, такие как ксилит, сорбит, эритрит, изомальт, лактит, мальтит, маннит подвергаются интенсивной обработке и часто получаются из ингредиентов ГМО. Они больше подходят для диабетиков, ведь имеют низкий гликемический индекс. Но также в больших количествах они и сами могут спровоцировать диабет. Также после таких подсластителей очень быстро хочется есть, поэтому вы легко можете начать переедать.

Фрукты

Да, вам не показалось. Действительно далеко не все фрукты несут пользу для организма. Яблоки, которые пролежали в холодильнике слишком долго, уже не содержат ничего полезного. Также важно помнить, что все фрукты и овощи нужно тщательно мыть, чтобы удалить с них слой пыли, грязи и воска, которым их натирают для лучшей сохранности. Что касается вредных фруктов, к ним можно отнести бананы, хурму и различную экзотику, которая доезжает до наших широт в зеленом виде и оставляется дозревать. Из вредного тут (в первых двух случаях) - большое содержание углеводов и почти полное отсутствие витаминов и наличие различных искусственных удобрений (в случае с экзотическими фруктами и ягодами).

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