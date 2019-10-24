Как приготовить дома горячий глинтвейн: простой пошаговый рецепт

Глинтвейн - самый уютный напиток. По популярности в холодные сезоны его может обогнать разве что какао с зефиром. Как же приготовить ароматный согревающий глинтвейн, не выходя из дома? Об этом мы расскажем в этом материале.

Интересно, что глинтвейн не только вкусный, но и очень полезный. Благодаря специям и меду он может помочь побороть симптомы простудных заболеваний. Также этот напиток хорошо влияет на давление и состояние сосудов. Разумеется, если употреблять его в небольших количествах.

Для приготовления глинтвейна нам понадобятся следующие ингредиенты: вино полусладкое красное (0,7 л), мед (5 ч. л.), корица молотая (1 ч. л.), специи для глинтвейна (корица 2-3 палочки, корень имбиря 2-3 см, 2-3 звездочки бадьяна, 2-3 зернышка кардамона, гвоздика 1-2 бутона, душистый перец 3 горошины, мускатный орех 2 щепотки), половина лимона.

Шаг 1: Корень имбиря порезать на тонкие пластинки, лимон почистить и тоже нарезать на дольки.

Шаг 2: Сахар смешать с порошком корицы.

Шаг 3: Вино нагреть на маленьком огне, добавить в него сахар, имбирь, лимон и все специи.

Шаг 4: Помешивать вино и подождать, пока оно нагреется примерно до 80 градусов. От кастрюли начнет исходить пар. Важно: вино не должно закипеть! Так оно начнет терять свои вкусовые и полезные качества.

Шаг 5: Когда вино нагрелось, выключить плиту, накрыть кастрюлю крышкой и дать глинтвейну настояться 10-15 минут.

Читайте также на The Lime пошаговый рецепт малосольных огурцов, который позволит вам сделать их упругими и хрустящими.

Или же проверенный временем рецепт торта из кабачков с помидорами и сыром. Вкусное витаминное блюдо не только украсит любой праздничный стол, но и станет отличной заменой тяжелым мясным приготовлениям.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.