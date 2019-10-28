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В NASA опубликовали жуткое фото Солнца: вот почему оно выглядит как тыква к Хэллоуину

Ученые добавили фотографии лишь золотых оттенков

понедельник, 28 октября 2019, 18:22
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К Хэллоуину на страницах космического агентства NASA в соцсетях появилось жуткая фотография Солнца, которое напоминает традиционный атрибут праздника - тыквенный фонарь.

Как рассказали ученые снимок был сделан еще в 2014 году спутником Solar Dynamics Observatory. И странный вид Солнца вовсе не является фотошопом к празднику. Все дело во вспышках и ультрафиолете в его активных областях.

"Активные области на этом фото выглядят ярче, так как излучают больше света и энергии. Это маркеры интенсивного и сложного набора магнитных полей, парящих в атмосфере солнца", - прокомментировали снимок ученые.

Для получения такого эффекта на фото в NASA совместили два набора экстремальных ультрафиолетовых волн, и добавили им в золотистого оттенка.

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