Парень жаловался на зуд в ухе, но никак не ожидал найти там семейство тараканов

Всевозможные истории о насекомых, которые селятся в организме человека, мы не раз видели в кино. Мелкие, едва ли заметные существа пробираются в организм и устраивают там дебош. Выглядит все это жутко даже на экране, а вот парню из Китая пришлось ощутить это на себе. И его история просто не укладывается в голове.

Несколько дней он жаловался на зуд в ухе. Особенно это проблема беспокоила его по ночам. Не выдержав, парень попросил родных вооружиться фонариком, заглянуть вовнутрь и убедиться, что там ничего не шевелится, ведь ощущения были именно такими. Присмотревшись, парня тут же отправили к врачу - в его ухе поселился таракан. А как стало известно позже, еще и с целой семьей детенышей.

"Он рассказал, что ухо сильно болит и постоянно чешется, будто в нем кто-то скребется или шелевится. Я нашел там больше десяти тараканов внутри. И они уже бегали", - цитирует местного лора LadBible.

По словам специалиста, насекомые повредили внутренность уха пациента, из-за чего тот стал испытывать не только зуд, но и боль. К счастью, степень повреждений была невысокой и парня отправили домой в тот же день.

Врач посоветовал тщательнее следить за гигиеной, чистотой вещей и постельного белья. Как оказалось, подобные выходки насекомых - не редкость.

Ранее женщина нашла на заднем дворе своего участка щенка, но его ДНК-тест стал сюрпризом даже для ветеринаров.

В Таиланде слон устал и прилег на машину с туристами. 35-летний Дуэа здорово помял машину, но зла на него никто не держит. Сегодня он звезда соцсетей.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.