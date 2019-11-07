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Парень жаловался на зуд в ухе, но никак не ожидал найти там семейство тараканов

К счастью, сильно повредить ухо насекомые не успели

четверг, 7 ноября 2019, 12:06
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Всевозможные истории о насекомых, которые селятся в организме человека, мы не раз видели в кино. Мелкие, едва ли заметные существа пробираются в организм и устраивают там дебош. Выглядит все это жутко даже на экране, а вот парню из Китая пришлось ощутить это на себе. И его история просто не укладывается в голове.

Несколько дней он жаловался на зуд в ухе. Особенно это проблема беспокоила его по ночам. Не выдержав, парень попросил родных вооружиться фонариком, заглянуть вовнутрь и убедиться, что там ничего не шевелится, ведь ощущения были именно такими. Присмотревшись, парня тут же отправили к врачу - в его ухе поселился таракан. А как стало известно позже, еще и с целой семьей детенышей.

"Он рассказал, что ухо сильно болит и постоянно чешется, будто в нем кто-то скребется или шелевится. Я нашел там больше десяти тараканов внутри. И они уже бегали", - цитирует местного лора LadBible.

По словам специалиста, насекомые повредили внутренность уха пациента, из-за чего тот стал испытывать не только зуд, но и боль. К счастью, степень повреждений была невысокой и парня отправили домой в тот же день.

Врач посоветовал тщательнее следить за гигиеной, чистотой вещей и постельного белья. Как оказалось, подобные выходки насекомых - не редкость.

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