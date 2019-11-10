Где встретить Новый год? У нас есть для вас 5 интересных идей

Идет последний месяц осени, а это значит, что совсем скоро наступит Новый год. И поэтому сейчас самое время подумать, где его отметить, чтобы не заниматься этим вопросом в самый последний момент.

Если вам надоели домашние посиделки с салатами, ехать за границу не выходит, а в гости к друзьям ехать далеко, лень или просто не актуально, мы знаем, что делать. В этом материале мы расскажем о самых необычных местах, где можно встретить Новый год.

Поезд или самолет. Этот вариант идеально подойдет для тех, кто любит приключения. Просто возьмите билет на любой случайный рейс, который идет в новогоднюю ночь. И отпразднуйте наступление Нового года прямо в дороге.

Заодно так у вас появится повод посмотреть какое-то совсем новое место на карте. Не обязательно улетать или уезжать далеко, любой город, даже самый ближайший, прекрасно подойдет, ведь тут важен процесс, а не конечная цель.

Смотровая площадка. Найдите необычную смотровую площадку, которая находится как можно выше и куда можно попасть в ночь праздника. И отправляйтесь туда, прихватив напитки и закуски. Впечатления вам гарантированы, ведь оттуда будет открываться удивительный ночной вид. Особенно в том случае, если вы сможете застать запуск салютов. Только одевайтесь тепло!

Ледовый каток или снежная горка. Любите коньки, лыжи, сноуборд или санки? Или вам просто нравится дурачиться в снегу? Тогда отправляйтесь на горку! Возьмите с собой термос с горячим чаем, еду и другие вкусности, и наслаждайтесь катанием прямо во время боя курантов. Который вы, кстати, можете сами себе включить с телефона. Для антуража.

Домик с камином. Если вам хочется тепла и комфорта, снимите уютный домик с камином. Там вы сможете побыть или с любимым человеком, или с родными, или с друзьями, или даже в полном уединении. Как вам захочется.

Только представьте: потрескивание огня, тепло, приглушенный свет, полная тишина и бокальчик чего-то вкусного. Разве это не прекрасно? Только помните, что такой вариант нужно организовывать заранее, ведь к концу декабря все домики будут, скорее всего, уже заняты.

Палатка с видом на красивый пейзаж. Если вы любитель ярких впечатлений, приключений, путешествий и не боитесь холода, этот вариант для вас. Берите кого-то близкого, палатку и отправляйтесь в любое место, откуда открывается красивый вид. Разведите огонь, приготовьте себе на костре травяной чай или вкусный суп, пожарьте зефир или сосиски и наслаждайтесь природой и приятной компанией.

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