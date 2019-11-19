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Украинец создает музыкальные инструменты из мусора, собранного на свалках: фото

Гитара из сломанных стульев? Для Богдана Тодчука в этом нет ничего необычного!

вторник, 19 ноября 2019, 15:49
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Программист из Киева Богдан Тодчук создает гитары, скрипки и другие музыкальные инструменты из старой мебели, поддонов и деревянного мусора, который находит на свалках. О своем необычном ремесле он рассказал в интервью для проекта Creatives.

"Подбирая вещи на мусорке, я думаю об окружающей среде: для изготовления мебели дерево обрабатывают лаком, потому оно плохо разлагается и вредит природе, - рассказывает Тодчук. - Это дерево высохло в домашних условиях. Чем естественнее проходит этот процесс, тем лучше для акустических свойств материала. Мебель, которую я беру на мусорке, высохла естественным путем. Особенно ценятся чешские стулья времен СССР. Такое дерево придает звуку собственный характер".

Изготовлением музыкальных инструментов Богдан увлекся в подростковом возрасте.

"Начал бренчать на гитаре вслед за старшим братом, а потом мне по-подростковому захотелось создать что-то новое и самовыразиться, - говорит он. - Перед 11 классом я сделал свою первую восьмиструнную электрогитару".

Идея использовать мусор пришла к Богдану случайно.

"Просто шел домой мимо мусорника и увидел там четыре ножки от стола. В тот момент я уже много читал про дерево и понял, что ножки идеально подойдут. Забрал домой с мыслью сделать чудесный инструмент", - вспоминает он.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: мусор, музыка

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