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Торт Битое стекло с крекером: вкусный рецепт к выходным

Простой и вкусный десерт к чаю

суббота, 23 ноября 2019, 07:00
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В этом материале мы расскажем вам, как легко и быстро приготовить оригинальное угощение к чаю. Интересно, что для создания этого необычного торта вам понадобятся всего несколько продуктов.

Для приготовления торта "Битое стекло" нужны следующие ингредиенты: сахар (200 г), сметана (500 мл), печенье крекер (200 г), желатин (10 г), желе (270 г).

Шаг 1: Желатин замочить в небольшом количестве холодной воды на 40 минут.

Шаг 2: Желе приготовить так, как написано в инструкции. Желательно взять несколько пакетов разных цветов, так торт получится ярче.

Шаг 3: Сметану с сахаром взбить миксером до густой пены.

Шаг 4: Желатин растапливаем на водяной бане, затем ждем, когда он немного остынет.

Шаг 5: Желатин вливаем в сметану, продолжая взбивать ее миксером на небольшой скорости.

Шаг 6: Ломаем крекер на кусочки, желе также измельчаем на небольшие "осколки".

Шаг 7: Смешиваем кусочки желе и крекера и заливаем их сметаной с желатином.

Шаг 8: Всю полученную смесь перекладываем в форму для будущего торта, смазанную маслом. И оставляем в холодильнике на ночь, чтобы все хорошенько застыло.

Шаг 9: Готовый торт перекладываем на тарелку, украшаем сахарной пудрой, тертым шоколадом или сиропом (на ваш вкус).

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