Так себе романтика: 10 худших идей для подарка девушке на День святого Валентина

Хотите порадовать и впечатлить свою возлюбленную в День святого Валентина? Тогда вам нужно знать, какие подарки точно не стоит дарить. Конечно, все очень индивидуально, но есть вещи, которым точно не обрадуется ни одна дама в День влюбленных. И именно о них мы расскажем в этом материале.

Средства гигиенты. Это подарок, который не только не обрадует девушку, но и может ее смутить. Например, если вы подарите эпилятор, средство от прыщей или щипчики для усиков, ваша дама может начать комплексовать или даже обидеться. Подобные подарки можно дарить только в том случае, если человек сам озвучил, что хочет получить что-то в таком роде.

Также не рекомендуется дарить девушкам различные кухонные приспособления. Наборь кастрюль, новая сковородка или даже классная мультиварка - все это очень полезно в хозяйстве. Но это не совсем годится для подарка на самый романтичный день в году.

Не стоит дарить 14 февраля ничего слишком откровенного и пошлого. Конечно, вашей избраннице могут нравиться различные секс-игрушки, комплекты нижнего белья, имтимные гели и все в таком духе. Но, если вы не уверены в том, как она воспримет подобный подарок, лучше придумать что-то более нейтральное.

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И последний вариант плохого подарка, на который хотелось бы обратить особое внимание - деньги. Безусловно, это практичный подарок, который точно пригодится. К тому же, вам не придется ничего выбирать, а ваша возлюбленная сможет сама присмотреть что-то на свой вкус.

Но конверт с деньгами, особенно в качестве подарка на День святого Валентина, может также натолкнуть на мысль, что вы не придумали ничего лучше. Это также может быть воспринято, как нежелание подумать об интересах человека, или даже как безразличие и отсутсвие чувств и фантазии. Лучше подарите что-то искренне, от всей души. А за покупками сходите вместе в другой день.

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