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Как испечь ржаной хлеб в духовке: пошаговый рецепт и советы приготовления

Как сделать хлеб своими руками

пятница, 31 января 2020, 07:31
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Домашний хлеб всегда вкуснее того, который мы покупаем в магазине. Но как же приготовить его самостоятельно, не имея в арсенале специальной печи и всяких замысловатых продуктов? На самом деле, это очень просто сделать. Нужно только следовать пошаговому рецепту, который мы расписали в этом материале.

Итак, для приготовления домашнего ржаного хлеба вам понадобятся следующие ингредиенты: вода (125 мл), пшеничная мука (240 г), подсолнечное масло (2 ст. л.), тмин (1 ст. л.), сухие дрожжи (1 ч. л.), мед (25 мл), ржаная мука (120 г), соль (1 ч. л.).

Шаг 1: Для начала в неглубокой миске нужно смешать дрожжи и сахар.

Шаг 2: Теперь сухую смесь нужно залить теплой водой. Когда на поверхности появится пенка (примерно через 5 минут), нужно добавить жидкий мед и подсолнечное масло.

Шаг 3: Затем следует по очереди всыпать в будущее тесто ржаную и пшеничную муку и тщательно перемешать.

Шаг 4: Замесить густое тесто, после чего добавить в него тмин и хорошенько размять, чтобы все ингредиенты распределились равномерно.

Шаг 5: Сформировать из теста шар, накрыть его влажным полотенцем и отправить в теплое место. Примерно через 1 час тесто начнет увеличиваться, тогда можно переходить к следующему этапу.

Шаг 6: Противень застелить бумагой для выпечки и немного смазать растительным маслом.

Шаг 7: Выложить на противень тесто, придать ему овальную форму и сделать несколько надрезов. Затем отправить в духовку на 20 минут при температуре 50 градусов.

Шаг 8: Увеличить температуру до 180 градусов и выпекать хлеб еще 30 минут.

Шаг 9: Готовому хлебу нужно дать немного остыть, после чего его можно сразу же подавать к столу.

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