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Как приготовить дома нежный творожный кекс с изюмом - пошаговый рецепт и советы

Как сделать простое и вкусное угощение к чаю

пятница, 14 февраля 2020, 07:06
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Творожный кекс - отличный вариант угощения к чаю и кофе. Этот десерт прекрасно дополнит ваш стол и точно понравится вашим гостям и членам семьи. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить легкий и вкусный кекс с творогом без особых усилий и из самых простых продуктов.

Итак, для приготовления кекса вам понадобятся следующие ингредиенты: пшеничная мука (150 г), сливочное масло (75 г), сахар (150 г), творог (130 г), изюм (50 г), яйцо куриное (2 шт.), разрыхлитель (0.5 ч. л.), соль (0.5 ч. л.), сахарная пудра (1 ст. л.).

Шаг 1: Для начала изюм нужно залить кипятком и дать постоять несколько минут. Затем слить воду.

Шаг 2: Творог протереть через сито или марлю, также можно измельчить его блендером или тщательно размять вилкой.

Шаг 3: Масло взбить с сахаром при помощи миксера до получения однородной пышной массы.

Шаг 4: Соединить масло с творогом и снова взбить до однородности.

Шаг 5: Всыпать оставшиеся ингредиенты, кроме сахарной пудры, тщательно перемешать, чтобы все продукты распределились равномерно.

Шаг 6: Добавить изюм и перемешать тесто ложкой.

Шаг 7: Выложить тесто в форму для выпечки. Форму нужно предварительно смазать маслом или застелить бумагой для выпечки.

Шаг 8: Выпекать кекс в духовке 60 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 9: Готовый кекс немного остудить, присыпать сахарной пудрой и подавать к столу.

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