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Снимки украинского фотографа посоревнуются за главный приз крупнейшего в мире фотоконкурса

В этом году в Sony World Photo Awards приняли участие более 130 тыс. фотографий

вторник, 18 февраля 2020, 17:21
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Работы фотографа Евгения Самученко из Одессы вошли в шорт-лист одного из крупнейших в мире фотоконкурсов Sony World Photo Awards. Всего в этом году в нем принимают участие более 130 тыс. снимков из 163 стран мира.

Об этом Самученко рассказал подписчикам в Фейсбук, а также поделился конкурсными фотографиями из серии Pink Planet ("Розовая планета").

Фото: Евгений Самученко, worldphoto.org

"Когда видишь соляные озера в Херсонской области впервые, кажется, что смотришь на другую планету", - вспоминает поездку к озерам Евгений.

Как рассказал фотограф, все дело в том, что летом водоросли окрашивают воду в розовый или красноватый оттенок. С целью максимально передать атмосферу местности Самученко использовал дрон.

Фото: Евгений Самученко, worldphoto.org

Фото: Евгений Самученко, worldphoto.org

Фото: Евгений Самученко, worldphoto.org

Фото: Евгений Самученко, worldphoto.org

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: фото

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