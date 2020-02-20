Монобровь, борода и шрамы: обложку модного глянца украсили модели, разрушающие стереотипы о красоте

Британский журнал Glamour решил раскрыть своим читателям "новые лица красоты". Цифровая версия его февральского номера вышла не с одной, а с 11 обложками, героинями которых стали женщины и транс-женщины, чья внешность и общественная позиция меняют традиционные стандарты красоты.

"Мы хотели показать, что красоту нельзя определить одной точкой зрения или одним лицом, - заявила редакция. - Мы попросили 11 героинь сфотографироваться так, как они хотят, чтобы их воспринимали. Эти женщины отказываются принимать устаревшие представления о красоте, созданные западным взглядом".

София Хаджипантели

София Хаджипантели - гордая обладательница кустистых сросшихся бровей. 23-летняя модель и активистка призывает женщин спокойнее относиться к волосам на теле, но несмотря на 412 тыс. подписчиков в Instagram, она все еще сталкивается с оскорблениями.

"В необычном есть красота, а в определении собственного стандарта красоты есть сила. С юных лет большинство людей учат избавляться от волос на теле. Люди растут с менталитетом, что несколько лишних волосков на наших бровях - это стыдно. Для меня большая честь, что мое движение #UnibrowMovement побудило людей всех возрастов со всего мира иначе взглянуть на брови и волосы на теле", - говорит София.

Модель утверждает, что красота - не внешнее качество, а то, как вы себя чувствуете.

"У меня на лбу густая черная монобровь, которую большинство людей, вероятно, никогда не поймут, - но для меня это то, что заставляет меня чувствовать себя красивой, потому что это показывает мою силу. Я достаточно сильная, чтобы любить то, как я выгляжу. Это никогда не изменится из-за того, как другие люди относятся ко мне. Я бы никогда не поменяла брови на все комплименты в мире", - признается София.

Харнаам Каур в 16 лет стала самой молодой женщиной в мире, у которой выросла полноценная борода. Девушка страдала от синдрома поликистозных яичников, который привел к росту волос на лице. Повзрослев, она бросила вызов хейтерам и решила сохранить естественный вид.

Харнаам Каур

"Я бесстрашная! Моя борода - это часть меня, как рука или нога, она не определяет меня. Идея, которую я проповедую - жить как задира и ценить себя. Создайте свои собственные чертовы правила. Я принимаю свое тело, бороду и все такое. Я влюблена в себя, - говорит Харнаам. - Я сталкивалась со многими проблемами. Мне отказывали в работе после всех собеседований. Но когда этот мир не давал мне работу, я показала ему средний палец и создала свой собственный. Раньше я мечтала выйти замуж и завести семью, но теперь мечтаю стать генеральным директором своей компании, иметь прекрасный современный дом и большую пушистую собаку. Я боролась с тем, как мое собственное сообщество относилось ко мне. Они нанесли мне такую глубокую травму и вызвали много ужасных эмоций. Я цветная женщина, идущая против культурных / традиционных норм. Мне приходится часто сталкиваться с угрозами смерти и словесными оскорблениями".

По словам Хараам, красота - это свобода делать со своим телом все, что хочется: "Это мое тело, поэтому я буду делать с ним все, что захочу, когда захочу и как захочу - никто не сможет отнять это у меня".

21-летняя Джейза Гэри родилась с редким кожным заболеванием - пластинчатым ихтиозом. Из-за него ее кожа шелушится и облазит каждые две недели. Вместо того, чтобы стыдиться себя, Джейза сделала успешную карьеру первой модели с ихтиозом.

Джейза Гэри

"В обществе нам часто говорят, кем быть. Но я та, кто я есть, и никто не может убедить меня в обратном. Самосознание - это то, как я бросаю вызов традиционной концепции красоты, - говорит девушка. - Я взяла то, с чем родилась, и превратила это в норму. Я полностью приняла себя, свою кожу и свою жизнь, и я нахожу способы любить это ежедневно. Я не буду извиняться за то, какой родилась. Я люблю тело, которое мне подарили, и я стараюсь воплощать это во всем, что делаю. Красота для меня - смелость, отвага и бесстрашие. Она честная, прозрачная и несовершенная".

В 2008 году бывший парень облил Кэти Пайпер кислотой. Когда она впервые проснулась от комы после нападения, то подумала, что "не может с этим смириться и покончит с собой". Но позже девушка решила, что не позволит шрамам определять ее жизнь. Теперь 36-летняя женщина - мать двоих дочерей и основательница фонда помощи жертвам кислотных атак.

"Красота для меня - не то, что снаружи. Я нахожу такие качества, как уверенность, доброта и сострадание прекрасными. Вы также никогда не сможете нравиться всем - вы можете быть самым сочным персиком в чаше, но всегда найдется тот, кто не любит персики", - говорит активистка.

Также героинями Glamour стали трансгендерная женщина Мунро Бергдорф; Чидера Эггере, выступающая против осуждения обвисшей груди; Стефани Ебоа, разрушающая стереотипы о пышнотелых темнокожих женщинах; Мишель Элман, которая стала мотивировать женщин принимать свои недостатки после лечения опухоли головного мозга; модель и актриса с аллопецией Амбер Джин Роуэн; плюс-сайз модель Набела Нур; Хани Сидоу - самая популярная мусульманка-бьюти-блогер.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.