Готовим дома мясную Шурпу: рецепт и секреты восточной кухни

Шурпа - одно из самых популярных блюд среднеазиатской и, в частности, узбекской кухни. Это вкусный и сытный суп, который отлично согревает, придает энергии и даже снимает симптомы похмелья. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить настоящую Шурпу дома своими руками.

Итак, для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты: мясо с косточкой, баранина или говядина (1 кг), вода (2 л), маленькая луковица, маленькая морковь (для бульона), средние морковки (1 кг), картофель (5-6 шт.), помидоры (4 шт.), болгарский перец (2 шт.), чеснок (4 зубчика), томатный соус (4 ст. л.), сладкий лук (2 шт.), кинза или петрушка (1 пучок), лавровый лист (5 шт.), черный перец (10 горошин), хмели-сунели (1 ч. л.), соль по вкусу.

Шаг 1: Сначала нужно налить в кастрюлю 2 литра холодной воды, положить туда мясо и поставить на плиту. Туда же отправить одну почищенную морковку и разрезанную пополам почищенную луковицу. Теперь нужно довести бульон до кипения на большом огне, затем сделать огонь меньше и варить до готовности мяса. Пенку с поверхности бульона нужно периодически снимать.

Шаг 2: Когда мясо будет почти готово, морковку и лук нужно достать. Теперь следует почистить остальную морковь и нарезать ее кольцами. Отправить морковь в бульон сразу же, так как она варится дольше других ингредиентов.

Шаг 3: Далее нужно помыть, почистить и нарезать на средние кубики картошку и тоже отправить ее в бульон.

Шаг 4: Теперь надо добавить черный перец, нарезанный соломкой сладкий перец, лавровые листочки и остальные специи. Также нужно посолить бульон по вкусу.

Шаг 5: Чеснок нужно почистить от шелухи и тоже положить в будущий суп. Резать его не надо.

Шаг 6: Через 5 минут нужно добавить в суп помидоры, предварительно нарезав их на крупные дольки.

Шаг 7: Далее следует добавить томатный соус (именно соус, а не пасту), после чего через 5 минут надо почистить, нарезать кольцами и положить в кастрюлю сладкий лук.

Шаг 8: Варить Шурпу еще около 5 минут, после чего снять с огня, присыпать мелко нарезанной кинзой или петрушкой и подавать к столу.

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