RU  UA

Лайм

Готовим дома мясную Шурпу: рецепт и секреты восточной кухни

Как приготовить своими руками знаменитое первое блюдо

воскресенье, 23 февраля 2020, 11:28
читати статтю українською

Шурпа - одно из самых популярных блюд среднеазиатской и, в частности, узбекской кухни. Это вкусный и сытный суп, который отлично согревает, придает энергии и даже снимает симптомы похмелья. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить настоящую Шурпу дома своими руками.

Итак, для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты: мясо с косточкой, баранина или говядина (1 кг), вода (2 л), маленькая луковица, маленькая морковь (для бульона), средние морковки (1 кг), картофель (5-6 шт.), помидоры (4 шт.), болгарский перец (2 шт.), чеснок (4 зубчика), томатный соус (4 ст. л.), сладкий лук (2 шт.), кинза или петрушка (1 пучок), лавровый лист (5 шт.), черный перец (10 горошин), хмели-сунели (1 ч. л.), соль по вкусу.

Шаг 1: Сначала нужно налить в кастрюлю 2 литра холодной воды, положить туда мясо и поставить на плиту. Туда же отправить одну почищенную морковку и разрезанную пополам почищенную луковицу. Теперь нужно довести бульон до кипения на большом огне, затем сделать огонь меньше и варить до готовности мяса. Пенку с поверхности бульона нужно периодически снимать.

Шаг 2: Когда мясо будет почти готово, морковку и лук нужно достать. Теперь следует почистить остальную морковь и нарезать ее кольцами. Отправить морковь в бульон сразу же, так как она варится дольше других ингредиентов.

Шаг 3: Далее нужно помыть, почистить и нарезать на средние кубики картошку и тоже отправить ее в бульон.

Шаг 4: Теперь надо добавить черный перец, нарезанный соломкой сладкий перец, лавровые листочки и остальные специи. Также нужно посолить бульон по вкусу.

Шаг 5: Чеснок нужно почистить от шелухи и тоже положить в будущий суп. Резать его не надо.

Шаг 6: Через 5 минут нужно добавить в суп помидоры, предварительно нарезав их на крупные дольки.

Шаг 7: Далее следует добавить томатный соус (именно соус, а не пасту), после чего через 5 минут надо почистить, нарезать кольцами и положить в кастрюлю сладкий лук.

Шаг 8: Варить Шурпу еще около 5 минут, после чего снять с огня, присыпать мелко нарезанной кинзой или петрушкой и подавать к столу.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

3 легких и вкусных супа на каждый день - полезные рецепты на 15 минут дела

Что быстро приготовить на обед

Готовим к выходным коктейль Дайкири: простой рецепт и секреты кубинского бармена

Как приготовить своими руками оригинальный напиток

Монобровь, борода и шрамы: обложку модного глянца украсили модели, разрушающие стереотипы о красоте

Обложку февральского Glamour украсили модели с нестандартной красотой - София Хаджипантели с монобровью, Харнаам Каур с бородой, модель с ихтиозом и плюс-сайз модели

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: