Парень решил прославиться и облизал унитаз для Corona Challenge - теперь с его диагнозом ему не до хайпа

Пользователь сервиса TikTok решил прославиться и принял участие в новом Coronavirus Сhallenge - его участники отрицают существование вируса Covid-19 и демонстрируют это облизыванием унитазов на камеру. Очевидно, что-то пошло не по плану, так как теперь блогер болен на "несуществующий" коронавирус, и ему уже не до хайпа в сети.
Онлайн-челлендж стартовал в соцсетях и на TikTok 14 марта. Основателями стали популярные блогеры Кэмерон Хонг и Ава Луиза, сделавшие флешмоб популярным в считанные часы. Его участники облизывают унитазы в общественных местах с целью доказать, что эпидемия коронавируса - якобы очередной большой фейк.
На прошлой неделе к движению решил присоединиться и пользователь с ником Larz из Калифорнии (США). 20 марта блогер опубликовал свой ролик в Твиттер и на TikTok, подписав его "Распространяйте информацию о коронавирусе". В итоге так и не ясно, победил в этом челлендже парень или проиграл, но коронавирус таки существует. Теперь не только в мире, но и в его теле.
Вероятность, что блогер подхватил Covid-19 именно с унитаза, довольно мала, так как о своем диагнозе с больничной койки он сообщил уже два дня спустя (как известно, инкубационный период коронавируса составляет 14 дней). Но фолловеры парня уверены, что это карма, с которой шутки плохи.
Рассказав о диагнозе из-под капельницы, блогер закрыл свой аккаунт. Очевидно, из-за посыпавшейся критики, ведь мало кто выразил ему сочувствие. Скриншот успели сделать журналисты британского Daily Mail.
"Это естественный отбор, ребята. Нечему здесь сочувствовать", "За что боролся...", "Так челлендж успешный или наоборот? Как это работает?" - стали дискутировать в Твиттер.
Вскоре после известий о заболевании, блогер стал звездой британского утреннего шоу "Доброе утро" с Пирсом Морганом. Рассказав историю парня, ведущий назвал его "мерзавцем", которого настигла карма.
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