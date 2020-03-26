Парень решил прославиться и облизал унитаз для Corona Challenge - теперь с его диагнозом ему не до хайпа

Пользователь сервиса TikTok решил прославиться и принял участие в новом Coronavirus Сhallenge - его участники отрицают существование вируса Covid-19 и демонстрируют это облизыванием унитазов на камеру. Очевидно, что-то пошло не по плану, так как теперь блогер болен на "несуществующий" коронавирус, и ему уже не до хайпа в сети.

Онлайн-челлендж стартовал в соцсетях и на TikTok 14 марта. Основателями стали популярные блогеры Кэмерон Хонг и Ава Луиза, сделавшие флешмоб популярным в считанные часы. Его участники облизывают унитазы в общественных местах с целью доказать, что эпидемия коронавируса - якобы очередной большой фейк.

На прошлой неделе к движению решил присоединиться и пользователь с ником Larz из Калифорнии (США). 20 марта блогер опубликовал свой ролик в Твиттер и на TikTok, подписав его "Распространяйте информацию о коронавирусе". В итоге так и не ясно, победил в этом челлендже парень или проиграл, но коронавирус таки существует. Теперь не только в мире, но и в его теле.

Вероятность, что блогер подхватил Covid-19 именно с унитаза, довольно мала, так как о своем диагнозе с больничной койки он сообщил уже два дня спустя (как известно, инкубационный период коронавируса составляет 14 дней). Но фолловеры парня уверены, что это карма, с которой шутки плохи.

Рассказав о диагнозе из-под капельницы, блогер закрыл свой аккаунт. Очевидно, из-за посыпавшейся критики, ведь мало кто выразил ему сочувствие. Скриншот успели сделать журналисты британского Daily Mail.

Фото: dailymail.co.uk

"Это естественный отбор, ребята. Нечему здесь сочувствовать", "За что боролся...", "Так челлендж успешный или наоборот? Как это работает?" - стали дискутировать в Твиттер.

Вскоре после известий о заболевании, блогер стал звездой британского утреннего шоу "Доброе утро" с Пирсом Морганом. Рассказав историю парня, ведущий назвал его "мерзавцем", которого настигла карма.

Ранее позитивным на Covid-19 оказался тест 71-летнего принца Чарльза, старшего из сыновей королевы Елизаветы II. Наследник престола изолирован в поместье в Шотландии.

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