Люди за гранью: Олег Винник объяснил решение поддержать партию Поплавского на выборах

Украинский поп-певец Олег Винник поверил коллеге-артисту и политику Михаилу Поплавскому, поэтому и решил поддержать концертным туром его "Аграрную партию" на предстоящих парламентских выборах в Украине.

Как отметил артист в интервью журналистке Наталье Влащенко, он верит в профессионализм кандидата и отвечает за свои действия.

"С Михаилом Михайловичем мы знакомы уже много лет. Я знаю его как профессионала и как человека. Именно поэтому принял предложение Поплавского помочь ему. Сегодня я не иду в политику, не стремлюсь в Верховную Раду. Я поверил человеку, отвечаю за себя и за свои действия", - отметил Винник.

Певец также заявил, что ему не безразлична нынешняя жизнь людей в сельской местности.

"Почему люди уезжают из украинских сел за границу? Они хотят заработать денег. Если бы у наших селян была работа, были достойные зарплаты, никому бы в голову не пришла мысль покинуть свою родную землю, свой родной дом. Это происходит от безвыходности. Люди в селе живут за гранью", - добавил он.

Своим коллегам-знаменитостям, которые также ринулись в Верховную Раду, оценок Винник давать не стал.

"Я не даю оценок, отвечаю сам за себя, у меня есть чем заниматься. Но по факту, мы видим сколько артистов сейчас идут в парламент. В принципе, мне не важно из какой отрасли люди идут в политику, важно для чего", - подчеркнул он.

Ранее Андрей Данилко объяснил массовый наплыв звезд в политике. По словам артиста, многие из них наверняка получили определенные интересные предложения. При этом их попытки проявить себя в новой сфере вызывают пока только чувство неловкости.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.