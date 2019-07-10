Лайм

Голосование за лучший ресторан Киева

Люди за гранью: Олег Винник объяснил решение поддержать партию Поплавского на выборах

Певец заявил, что ему не безразлична нынешняя жизнь людей в сельской местности

среда, 10 июля 2019, 14:32
читати статтю українською

Украинский поп-певец Олег Винник поверил коллеге-артисту и политику Михаилу Поплавскому, поэтому и решил поддержать концертным туром его "Аграрную партию" на предстоящих парламентских выборах в Украине.

Как отметил артист в интервью журналистке Наталье Влащенко, он верит в профессионализм кандидата и отвечает за свои действия.

"С Михаилом Михайловичем мы знакомы уже много лет. Я знаю его как профессионала и как человека. Именно поэтому принял предложение Поплавского помочь ему. Сегодня я не иду в политику, не стремлюсь в Верховную Раду. Я поверил человеку, отвечаю за себя и за свои действия", - отметил Винник.

Певец также заявил, что ему не безразлична нынешняя жизнь людей в сельской местности.

"Почему люди уезжают из украинских сел за границу? Они хотят заработать денег. Если бы у наших селян была работа, были достойные зарплаты, никому бы в голову не пришла мысль покинуть свою родную землю, свой родной дом. Это происходит от безвыходности. Люди в селе живут за гранью", - добавил он.

Своим коллегам-знаменитостям, которые также ринулись в Верховную Раду, оценок Винник давать не стал.

"Я не даю оценок, отвечаю сам за себя, у меня есть чем заниматься. Но по факту, мы видим сколько артистов сейчас идут в парламент. В принципе, мне не важно из какой отрасли люди идут в политику, важно для чего", - подчеркнул он.

  • Ранее Андрей Данилко объяснил массовый наплыв звезд в политике. По словам артиста, многие из них наверняка получили определенные интересные предложения. При этом их попытки проявить себя в новой сфере вызывают пока только чувство неловкости.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Лобода показала обнаженное фото в позе йоги: все кинулись хвалить певицу, вот только в кадре не она

Пользователям сети не составило труда отыскать в Instagram оригинал

Отец украинский певицы собрался в депутаты: дочь-звезда вернулась из Москвы петь в его поддержку

Кандидатом в нардепы бизнесмен зарегистрировался за день до свадьбы​ дочери в Италии

Лучший мужчина в мире: звезда "Женского Квартала" рассекретила роман с коллегой

Пара познакомилась в Турции, а по возвращении в Украину продолжила общаться

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"

Алексей Коган

Меня звали в Крым, догадайтесь, куда они после этого пошли - знаменитый джазмен Алексей Коган
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: