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Звезда "Властелина Колец" впервые станет отцом: что известно

Актер с возлюбленной крайне редко выходят на публику вместе

среда, 10 июля 2019, 17:08
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38-летний американский актер Элайджа Вуд, сыгравший хоббита Фродо в экранизациях романов Толкиена "Властелин колец" и "Хоббит", впервые станет отцом.

Как пишет People, возлюбленная актера Метте-Мари Конгсвед беременна и родит уже довольно скоро.

В сети также появились первые снимки беременной Конгсвед. Папарацци подловили девушку в Лос-Анджелесе во время ее похода за покупками с Вудом.

Конгсвед вышла на прогулку в оранжевом обтягивающем сарафане, который подчеркнул ее округлившийся живот.

Насколько известно, Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед познакомились в 2017 году, на съемках фильма "В этом мире я больше не чувствую себя как дома". На публике вместе пара появляется крайне редко.

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