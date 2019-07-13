Еще одна ведущая "Орла и Решки" родила ребенка и показала его лицо

Ведущая популярного тревел-шоу "Орел и Решка" показала поклонникам лицо своего новорожденного сына. Малыш появился на свет несколько дней назад.

Мария Гамаюн, известная зрителям по "Морскому сезону" знаменитой передачи о путешествиях, родила ребенка. На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок с ним, подписав его следующими словами: "Из новостей: вчера вечером я поседела. То ли колики, то ли толики, жесть. Всем деткам здоровых животиков! Маленьким деткам и взрослым".

Украинская телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов, которые недавно официально поженились,поделились видео со своей роскошной свадьбы. Пара отметила важный праздник на берегу моря.

На своей страничке в Instagram Тодоренко опубликовала ролик, в котором показаны самые яркие моменты церемонии. Регина и Влад зачитывают друг другу свадебные клятвы, страстно целуются и обнимаются. Также ведущая позирует на фоне морских волн и показывает, как собиралась перед мероприятием.

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