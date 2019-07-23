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Умер руководитель космических полетов НАСА

Ему было 95 лет

вторник, 23 июля 2019, 16:34
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В Хьюстоне (США) на 96-м году жизни скончался создатель и многолетний руководитель Центра управления полетами НАСА Кристофер Крафт.

Об этом сообщает "Голос Америки" в Facebook. Отмечается, что именно Крафт возглавлял команду, ответственную за полет и высадку миссии "Аполлон-11" на Луну 20 июля 1969 года. Что стало причиной смерти инженера - не сообщается.

Кристофер Крафт начал работать в НАСА в 1958 году и сразу же был приглашен в команду, которая должна была работать над отправкой человека в космос.

За свою работу в НАСА инженер получил множество званий и наград, среди них наиболее известная медаль НАСА "За выдающееся лидерство".

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