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Звездный нардеп "Слуги народа" перенес срочную операцию: что известно

Еще на прошлой неделе ресторатор показывался в сети целым и невредимым

понедельник, 29 июля 2019, 19:18
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Украинский ресторатор Николай Тищенко, некогда судья проекта "МастерШеф", а теперь новоиспеченный депутат от партии "Слуга народа", перенес срочную операцию на руке.

Об этом Тищенко рассказал на личной странице в Instagram, где опубликовал короткое видеообращение к фолловерам. Тем не менее, как отметил нардеп, операция и ее последствия не помешают ему отправится в лагерь партии, где он с коллегами пройдет тренинг.

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"Друзья, спасибо за поддержку! Немного отсутствовал, но возвращаюсь в строй. Завтра с "Зе! Командой" едем на тренинг и сразу в бой! За нашу страну и ее благополучие", - прокомментировал свой ролик Тищенко.

Подробностей Тищенко раскрывать не стал, впрочем, как промолчал и о причине, по которой ему потребовалась операция. Тем не менее еще на прошлой неделе ресторатор показывался в сети в целости и невредимости.

Ролик Тищенко посмотрели более 60 тыс. фолловеров. В комментариях нардепу пожелали скорейшего выздоровления и удачи на новом поприще.

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