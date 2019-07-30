Похоже, принц Гарри становится лысым: врач объяснил изменения во внешности герцога

Внимательные пользователи сети заметили некоторые изменения во внешности внука королевы Елизаветы II, принца Гарри. Герцог Сассекский стал стремительно терять волосы.

Журналисты британского Mirror обратились за комментарием к специалисту, хирургу по пересадке волос из Королевской клиники Манчестера Азиму Шамалаку. Как оказалось, все дело в недавнем рождении первенца принца Гарри и Меган Маркл и эмоциональном напряжении.

По словам специалиста, герцог Сассекский теряет волосы из-за множества эмоциональных событий в его жизни: свадьба, с Меган Маркл, рождение первого ребенка, пристальное внимание общественности и журналистов - все это способствует стрессовому состоянию.

"Отцовство негативно сказалось на волосах принца Гарри. За последние несколько месяцев проплешины заметно увеличились", - отметил хирург.

Еще одним значимым фактором специалист назвал гены. Подобные залысины характерны для всего семейства Виндзоров и наблюдаются у принца Филиппа, принца Чарльза, а теперь и сыновей последнего - принцев Уильяма и Гарри.

В сети появилось забавное видео 33-летней давности, на котором Елизавета II бегает за непоседой-внуком. Теперь, похоже, мы видели все.

Ранее в Лондоне состоялся торжественный парад, посвященный официальному празднованию 93-го дня рождения королевы Елизаветы II. Принц Уильям и его супруга герцогиня Кейт Миддлтон совершили свой первый официальный выход на публику полной семьей - с младшим сыном, принцем Луи. Похоже, малышу-непоседе было откровенно скучно на помпезном мероприятии.

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