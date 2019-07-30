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Похоже, принц Гарри становится лысым: врач объяснил изменения во внешности герцога

Как оказалось, все дело в стрессе

вторник, 30 июля 2019, 20:34
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Внимательные пользователи сети заметили некоторые изменения во внешности внука королевы Елизаветы II, принца Гарри. Герцог Сассекский стал стремительно терять волосы.

Журналисты британского Mirror обратились за комментарием к специалисту, хирургу по пересадке волос из Королевской клиники Манчестера Азиму Шамалаку. Как оказалось, все дело в недавнем рождении первенца принца Гарри и Меган Маркл и эмоциональном напряжении.

По словам специалиста, герцог Сассекский теряет волосы из-за множества эмоциональных событий в его жизни: свадьба, с Меган Маркл, рождение первого ребенка, пристальное внимание общественности и журналистов - все это способствует стрессовому состоянию.

"Отцовство негативно сказалось на волосах принца Гарри. За последние несколько месяцев проплешины заметно увеличились", - отметил хирург.

Еще одним значимым фактором специалист назвал гены. Подобные залысины характерны для всего семейства Виндзоров и наблюдаются у принца Филиппа, принца Чарльза, а теперь и сыновей последнего - принцев Уильяма и Гарри.

  • В сети появилось забавное видео 33-летней давности, на котором Елизавета II бегает за непоседой-внуком. Теперь, похоже, мы видели все.
  • Ранее в Лондоне состоялся торжественный парад, посвященный официальному празднованию 93-го дня рождения королевы Елизаветы II. Принц Уильям и его супруга герцогиня Кейт Миддлтон совершили свой первый официальный выход на публику полной семьей - с младшим сыном, принцем Луи. Похоже, малышу-непоседе было откровенно скучно на помпезном мероприятии.

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