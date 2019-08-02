Вау, какой неумелый фотошоп: Лесю Никитюк в купальнике подловили на обмане

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк "рисует" себе фигуру в фотошопе. К такому выводу пришли фаны телезвезды, разглядев ее недавний снимок.

На фото, опубликованном на ее странице в Instagram, бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" позирует в купальнике, держа за спиной доску для виндсерфинга. "Есть еще что-то выше меня в этом мире", - иронично подписала она кадр.

Поклонники в комментариях стали расхваливать фигуру Леси, а вот самые глазастые заметили неладное. На фото видно, что Леся обработала снимок в фоторедакторе. Фаны шутят по поводу ног телеведущей, называя ее "русалкой".

Американскую модель, сестру голливудской телезвезды Ким Кардашьян - 21-летнюю Кайли Дженнер уличили в применении фотошопа на фотографиях в соцсетях.

Ранее в сети показали концертные фото украинской поп-дивы Анны Седоковой. На страницах таблоидов и в соцсетях артистка неоднократно оказывалась под шквалом критики за использование фотошопа. На новых снимках певица и правда выглядит несколько иначе.

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