Манекен с птичьей головой и кресло в форме губ: Кайли Дженнер показала странные подарки на день рождения

Модель, светская дива, бизнесвумен и звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян” Кайли Дженнер получила довольно экстравагантные подарки в преддверии своего 22-го дня рождения. В Инстаграме девушка поделилась видео слегка пугающего манекена с птичьей головой из роз.

“Это самая крутая вещь, которую я когда-либо видела в своей жизни! Ребята, эта штука примерно 2 метра в высоту!” - восхитилась Дженнер, снимая странную фигуру в костюме и галстуке-бабочке. В кармане манекена была спрятана карточка с надписью: “Грандиозного, счастливого преддверия дня рождения!”

На этом ранние подарки Кайли Дженнер не закончились. Старшая сестра девушки Ким Кардашьян порадовала ее красным креслом в форме губ.

“Ребята, моя цветочная комната становится все лучше, потому что это кресло - самое важное! Оно отправится ко мне в спальню”, - заявила Дженнер.

К слову, цветочная комната - вовсе не художественное преувеличение. Пол помещения, в котором Кайли Дженнер снимала видео, густо усыпан лепестками красных роз. Такой подарок девушке сделал ее бойфренд Трэвис Скотт.

Диван с аналогичным дизайном в 1972 году создал Сальвадор Дали совместно с художником Оскаром Тускетсом для проекта “Лицо Мэй Уэст”. Оригинал хранится в театре-музее Дали в городе Фигерас, но с 2004 году испанская компания Bd Barcelona Design приобрела эксклюзивное право на промышленное производство и продажу диванов этой модели. Вероятно, именно у них Ким заказала подарок для Кайли.

Издание Metro пишет, что свой 22-й день рождения Кайли будет праздновать на роскошной яхте, аренда которой стоит 243 миллиона долларов. На ее борту находится театр, бассейн, салон красоты, сауна и вертолетная площадка.

Ранее Кайли Дженнер, ставшая самой молодой девушкой-миллиардером, снялась в смелой фотосессии, автором которой выступила украинская фэшн-фотограф Саша Самсонова.

Украинская певица Ирина Билык получила в подарок электромобиль Tesla. Роскошный презент преподнес артистке некий Валерий в честь их 30-летней дружбы.

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