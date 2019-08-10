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Напали в родном городе: известный украинский актер стал жертвой ограбления

У Андрея Исаенко украли личные вещи

суббота, 10 августа 2019, 10:52
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На украинского актера, звезду "Киборгов" Андрея Исаенко было совершено нападение. Инцидент произошел в родном городе артиста - Запорожье.

На родину Исаенко приехал на съемки фильма "Абсолютно брехлива iсторiя". У актера при себе были мобильный телефон, техпаспорт на автомобиль Skoda, водительское удостоверение, кошелек и ключи от квартиры. Злоумышленники напали на Андрея и забрали все личные вещи.

По словам друга актера Артура Байрамова, артист, к счастью, не пострадал, лишь "отделался легким испугом".

Сам Исаенко записал видеообращение, в котором обратился за помощью к землякам. Я обращаюсь, если вдруг кто-то из вас что-то знает о моих документах, правах, техпаспорте, ключах - отзовитесь", - призвал актер.

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