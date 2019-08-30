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Новая волна 2019: какое место занял скандальный дуэт ANNA MARIA на конкурсе в России

Певицы не попали в тройку лидеров

пятница, 30 августа 2019, 10:08
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В Сочи (Россия) завершился конкурс молодых исполнителей "Новая волна-2019". Представлять Украину вызвались участницы дуэта ANNA MARIA, ранее попавшие в скандал из-за Крыма, однако призовое место им получить не удалось.

Главный приз фестиваля получила албанская певица Инис Незири. Второе место заняла группа "Давинчи" из РФ, а замкнула тройку призеров кубинка Илиана Санчес. А вот украинки Анна и Мария заняли пятое место, набрав 243 балла. Об этом сказано на официальной странице конкурса в Instagram.

Вместе Анной и Марией Опанасюк Украину представлял и Тарас Присяжнюк (Taras). Его мы знаем по третьему сезону шоу "Голос країни". Но у парня ситуация еще хуже, чем у скандальных сестер, - он оказался на 10-й позиции.

Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" с 2002 по 2014 год проводился в латвийском городе Юрмала. Но в 2015 году фестиваль переехал в Сочи. В этом году мероприятие проходило с 24 по 29 августа.

На сцене фестиваля выступали не только конкурсанты, но и приглашенные звездные гости, среди которых были и украинцы - Ани Лорак, Светлана Лобода, Таисия Повалий и София Ротару.

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