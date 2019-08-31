Последний день лета: как украинские звезды провожают жаркий сезон

Лето имеет удивительное свойство - очень быстро заканчиваться. Не успели мы порадоваться приходу июня, как уже провожаем август. И как бы погода нас не баловала теплом, глядя на календарь мы понимаем, что теплое время года уже закончилось.

31 августа соцсети пестрят постами на тему уходящего лета, не стали исключением и украинские знаменитости. The Lime подсмотрел, как ловят жаркий сезон за хвост звезды шоу-бизнеса и готов поделиться самыми яркими публикациями.

Снежана Бабкина

Это лето для Сергея и Снежаны Бабкиных стало особенным - звездная семья стала больше на одного человека. Супруга музыканта поблагодарила уходящий сезон, отметив, что уже готова к новому.

"Спасибо тебе, лето 2019. Этим летом нас стало пятеро! Благодарна до небес. Сегодня последний день лета. По цифрам. Со мной мои солнышки каждый день круглый год. Завтра начинается новый сезон в музыке, в театре, в нашей семье. С любовью, теплом и благодарностью - в новый сезон", - написала Снежана.

Леся Никитюк

Телеведущая решила поднять настроение своим подписчикам. Леся записала забавное видео, где танцует у бассейна под песню "Софии Ротару" - "Вот и лето прошло...".

Виталий Козловский

"Как-то обидно, что время, особенно когда тебе хорошо, летит быстро-быстро... Лето 2019 уходит. Пора собирать музыкальный урожай и угощать им вас", - написал певец.

Джамала

Певица наслаждается последним летним днем на берегу моря.

Иракли Макацария

Тренер нового сезона шоу "Зважені та щасливі" показал фото, на котором запечатлен за столиком кафе. "Провожаю последний день лета", - написал он.

Екатерина Репяхова

Молодая возлюбленная Виктора Павлика написала пост, в котором подвела итоги. "Это лето для меня официально - лучшее лето в моей жизни. С одной стороны это очень круто, с другой - мои требования к самой себе становятся еще выше, а это значит работать нужно еще больше", - написала Катя, добавив, что этим летом посетила много новых мест.

Ivan NAVI

"Наслаждаюсь последним днем лета. Вы успели отдохнуть?", - поинтересовался у поклонников певец.

Ранее The Lime сделал для вас фотоподборку причесок украинских знаменитостей, которые сделаны со вкусом и по последним тенденциям. Рассмотрите несколько незамысловатых идей несложных укладок на скорую руку, и воплощайте их в жизнь.

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