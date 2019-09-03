И снова третье сентября: автор знаменитого хита признался, откуда взялась эта дата

Каждый год, 3 сентября, социальные сети взрываются бурей шуток, связанных с песней Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Композиция была написана еще в 1994 году, но только сейчас автор решил раскрыть смысл хита, ставший интернет-мемом.

Мало кто знает, что песню "Третье сентября" для Михаила Шуфутинского написал российский певец и композитор Игорь Николаев. Он рассказал в своем Instagram, как создавалась композиция и что означает эта дата.

"Мне, как автору текста песни "Третье сентября", конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез", - признался Николаев.

Песня "Третье сентября" была выпущена в 1994 году, в ней говорится о расставании мужчины со своей возлюбленной и о сохраненных воспоминаниях о ней. Автор музыки - Игорь Крутой, автор текста - Игорь Николаев.

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