И снова мимо: Лобода разочаровала фанов новым треком

Украинская певица Светлана Лобода, активно гастролирующая в России, выпустила новый трек. Композиция получила название "В зоне риска".

О выходе сингла исполнительница сообщила на своей странице в Instagram. Лобода также обратилась к поклонникам и попросила оценить ее новую песню: "Пиши, как тебе зашел трек".

Фанаты, которые с нетерпением ждали выхода сингла, остались разочарованы. Многие написали, что "песня не зашла". Другие призвали певицу разнообразить репертуар и "не становиться штампом".

"Песня не зашла! Ожидание были больше!", "Классная 40 градусов, твои глаза, к черту любовь, лети ...все остальное как-то никак", "Обожаю Лободу, но на мой взгляд эта песня просто ужас", "Не очень зашла песня, пуля дура, инстадрамма вот это ее, а эта нет", "Плохая песня", "Песня не очень, стиля Лободы нет", - пишут комментаторы.

Отметим, что в последнее время треки Светланы вызывают не восторг фанатов, а серьезную критику. К примеру, совсем недавно поклонники певицы разнесли в пух и прах песню "Живи спокойно, страна" - кавер на хит российской певицы Аллы Пугачевой. Многим стало не понятно, о какой стране поет Лобода, ведь в последнее время артистка живет и работает в России. А другие считают, что артистке рано исполнять такие песни, поскольку "до Пугачевой еще далеко".

Украинский музыкант Сергей Бабкин презентовал новый трек "Єви і Адами" и лирик-видео на него. Премьера сингла состоялась в пятницу, 6 сентября, на YouTube-канале артиста.

Группа "Бумбокс" выпустила песню ДШ ("Дыши") - четвертый сингл из двойного альбома коллектива "Тайный код: Рубикон". Композиция написана на русском языке.

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