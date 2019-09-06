RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

И снова мимо: Лобода разочаровала фанов новым треком

Певица выпустила песню "В зоне риска"

пятница, 6 сентября 2019, 18:42
читати статтю українською

Украинская певица Светлана Лобода, активно гастролирующая в России, выпустила новый трек. Композиция получила название "В зоне риска".

О выходе сингла исполнительница сообщила на своей странице в Instagram. Лобода также обратилась к поклонникам и попросила оценить ее новую песню: "Пиши, как тебе зашел трек".

Фанаты, которые с нетерпением ждали выхода сингла, остались разочарованы. Многие написали, что "песня не зашла". Другие призвали певицу разнообразить репертуар и "не становиться штампом".

"Песня не зашла! Ожидание были больше!", "Классная 40 градусов, твои глаза, к черту любовь, лети ...все остальное как-то никак", "Обожаю Лободу, но на мой взгляд эта песня просто ужас", "Не очень зашла песня, пуля дура, инстадрамма вот это ее, а эта нет", "Плохая песня", "Песня не очень, стиля Лободы нет", - пишут комментаторы.

Отметим, что в последнее время треки Светланы вызывают не восторг фанатов, а серьезную критику. К примеру, совсем недавно поклонники певицы разнесли в пух и прах песню "Живи спокойно, страна" - кавер на хит российской певицы Аллы Пугачевой. Многим стало не понятно, о какой стране поет Лобода, ведь в последнее время артистка живет и работает в России. А другие считают, что артистке рано исполнять такие песни, поскольку "до Пугачевой еще далеко".

  • Украинский музыкант Сергей Бабкин презентовал новый трек "Єви і Адами" и лирик-видео на него. Премьера сингла состоялась в пятницу, 6 сентября, на YouTube-канале артиста.
  • Группа "Бумбокс" выпустила песню ДШ ("Дыши") - четвертый сингл из двойного альбома коллектива "Тайный код: Рубикон". Композиция написана на русском языке.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Говорят, Ники Минаж уходит со сцены: кто это и почему вокруг этой новости столько шуму

Хип-хоп-исполнительница объявила о намерении уйти со сцены и посвятить себя семье

Ты просто дыши: новая песня "Бумбокса" вызвала мурашки у поклонников группы

Украинская группа "Бумбокс" презентовала русскоязычную песню под названием ДШ.

Тина Кароль рассказала, что помогло ей пережить смерть супруга

Украинская певица Тина Кароль призналась, что помогло ей пережить утрату - смерть мужа Евгения Огира.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: