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The Maneken стал лицом романа-провокации "Дилер реальности"

Издательство называет книгу самым скандальным релизом года

понедельник, 9 сентября 2019, 14:20

"Дилер реальности" – литературный дебют болгарского писателя Николаса Димитрова – футурологический триллер о корпоративном шпионе, который становится мессией первой цифровой религии в мире. Обложкой книги стал The Maneken – Евгений Филатов – украинский музыкант, композитор и саунд продюсер.

"Каждый из нас сейчас создатель и дилер реальности. Мы ежедневно предлагаем, продаем, рекламируем совершенную цифровую иллюзию. The Maneken это делает с помощью музыки. В эпоху digital мы можем управлять миром и все обречены на вечную жизнь. В этом контексте лицо на обложке – символ того, что каждый из нас может стать брендом или даже Богом", – комментирует Димитров.

Издательство "Фабула" гарантирует, что это самый скандальный релиз года. «Дилер реальности» не церемонится с мировыми религиями, не брезгует предлагать секс при приеме на работу, проводит порнографический эксперимент над миллионами людей и распространяет цифровые наркотики.

Несмотря на то, что книга ориентирована на аудиторию 18+, над иллюстрациями к роману работала 13-летняя девочка.

"Дилер Реальности" – это не только литературное произведение, это арт-объект в стиле киберпанк, которому присущи провокация и вызов. В беспрецедентной манере роман заставляет читателя задуматься, где в цифровом обществе проходит грань между дозволенным и запретным, вымыслом и реальностью. Уже с первых страниц романа автор делится основными шагами к просветлению:

Шаг первый – наплевать на то, что о тебе говорят…
Шаг второй – наплевать, что о тебе думают…
Шаг последний – решить для себя, кто ты – пассивный созерцатель, ушлый дилер или творец реальности.

Краткая аннотация романа "Дилер реальности"

Сингапур недалекого будущего превратился в мировую столицу бизнеса и технологий. Потребление достигло предела, мораль вышла из моды, религии превратились в фастфуд. Человечество погрязло в развлечениях, разврате и наркотиках. У элиты появился новый вид развлечений – Персональная Реальность, в которой можно воплотить любую самую порочную и преступную фантазию. Корпоративный шпион Золтан Варго получает задание проникнуть в недра корпорации, создающей персональные реальности, чтобы выяснить суть зловещего проекта, но сам оказывается втянут в дьявольскую игру. Порнографический эксперимент над миллионами людей и запуск первой в мире цифровой религии ломают все его планы, и Золтан открывает для себя одну потрясающую истину…

Об Авторе

Николас Димитров родился и вырос в Болгарии. Свое детство до 12 лет провёл в детском доме. Встреча с Иоанном Павлом ІІ и Джорджем Соросом изменила судьбу 16-летнего юноши, ученика гимназии древних языков и культур. Дальнейшее образование автор получил в университетах Брюсселя, Вашингтона и Буэнос-Айреса. Яркий представитель движения New Age, путешественник по местам Силы, одинаково комфортно чувствующий себя в горах тибета и на фестивале Burning Man. Полиглот, владеющий 11 языками.

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