Звезда сериала "Зачарованные" в третий раз пошла под венец: кто стал избранником актрисы

Американская актриса Холли Мари Комбс, известная по роли Пайпер Холливелл в сериале "Зачарованные", снова вышла замуж. Избранником 45-летней знаменитости стал ресторатор Майк Райан.

Об этом сообщает издание People. Отмечается, что свадебная церемония была тайной и проходила она в калифорнийском заповеднике Санта-Лючия. Влюбленные обменялись клятвами верности в присутствии родственников и самых близких друзей.

Для актрисы этот брак стал уже третьим. Первым мужем Холли был актер Брайан Трэвис Смит, с которым она прожила 4 года. Затем актриса была замужем за рабочим сцены "Зачарованных" Дэвидом Донохо, в браке с которым родила троих сыновей - Финли Артура Донохо, рожденного 26 апреля 2004 года, Райли Эдварда Донохо, рожденного 26 октября 2006 года, и Келли Джеймса Донохо (26 мая 2009 год).

С Майком Холли познакомилась в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. В сентябре 2017-го ресторатор сделал актрисе предложение и она ответила согласием. Тогда Комбс показала роскошное кольцо с огромным бриллиантом, которое подарил ее избранник.

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