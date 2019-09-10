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Звезда сериала "Зачарованные" в третий раз пошла под венец: кто стал избранником актрисы

Свадебная церемония была тайной

вторник, 10 сентября 2019, 13:59
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Американская актриса Холли Мари Комбс, известная по роли Пайпер Холливелл в сериале "Зачарованные", снова вышла замуж. Избранником 45-летней знаменитости стал ресторатор Майк Райан.

Об этом сообщает издание People. Отмечается, что свадебная церемония была тайной и проходила она в калифорнийском заповеднике Санта-Лючия. Влюбленные обменялись клятвами верности в присутствии родственников и самых близких друзей.

Для актрисы этот брак стал уже третьим. Первым мужем Холли был актер Брайан Трэвис Смит, с которым она прожила 4 года. Затем актриса была замужем за рабочим сцены "Зачарованных" Дэвидом Донохо, в браке с которым родила троих сыновей - Финли Артура Донохо, рожденного 26 апреля 2004 года, Райли Эдварда Донохо, рожденного 26 октября 2006 года, и Келли Джеймса Донохо (26 мая 2009 год).

С Майком Холли познакомилась в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. В сентябре 2017-го ресторатор сделал актрисе предложение и она ответила согласием. Тогда Комбс показала роскошное кольцо с огромным бриллиантом, которое подарил ее избранник.

  • Звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн отличилась ярким нарядом на красной дорожке Одесского кинофестиваля.
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