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Рианна рассказала, как справляется с неуверенностью в себе

Даже статус самой богатой певицы мира не избавил Рианну от сомнений в собственных силах

четверг, 12 сентября 2019, 12:25
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После демонстрации новой коллекции инклюзивного нижнего белья Savage X Fenty на Неделе моды в Нью-Йорке 31-летний певица и дизайнер Рианна рассказала изданию E!News, как справляется с неуверенностью в себе в свои самые сложные дни.

"Я притворяюсь, - честно призналась звезда. - Я имею в виду, ты либо делаешь это, либо плачешь, пока не уснешь. Кому такое надо? Ты просыпаешься с опухшими глазами на следующий день, это пустая трата слез".

Также Рианна призналась, что ужасно нервничала перед показом своей коллекции.

"Меня буквально чуть не стошнило. Никогда в жизни этого не говорила, потому что я не говорю того, что не имею ввиду. Но когда я уходила со сцену, меня чуть не вырвало. Я так нервничала! - сокрушается самая богатая певица в мире, чье состояние оценивается в 600 миллионов долларов. - Но вечер был феноменальным, все такие классные. Это было отличное шоу. Я просто думала, что эти люди придут, и скажут: "Ну ладно", а я буду единственной, кто нервничает. Но их вовлеченность действительно ощущалась. Я так благодарна всем, кто был частью этого".

В показе коллекции Рианны участвовали известные модели и артисты, в числе которых - Кара Делевинь, Джиджи и Белла Хадид, Нормани и Джоанс Смоллс. Сама звезда также появилась на сцене вместе с ними. Секретное шоу запрещено было снимать на видео, и увидеть его зрители смогут лишь 20 сентября на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

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